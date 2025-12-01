¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ¹âÂ®Àï´Ï Ì¸Åç¡×ºÆÈÎÊ¬¤òËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï12·î1Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖÆüËÜ¹âÂ®Àï´Ï Ì¸Åç¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,080±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¹âÂ®Àï´Ï¡ÖÌ¸Åç¡×¤ò1/700¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¶â¹äµé½äÍÎÀï´Ï¤Î4ÈÖ´Ï¤È¤·¤Æ1912Ç¯¤Ëµ¯¹©¡£Ì±´Ö¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Ç¤¢¤ë»°É©Ä¹ºêÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¡¢1915Ç¯4·î19Æü¤Ë½×¹©¤·¤¿¡£
¡¡Áõ¹Ã¤òµ¾À·¤Ë¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿½äÍÎÀï´Ï¤Ï¡¢¹â³ÑÅÙ¤ÇÍî²¼¤¹¤ëË¤ÃÆ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¼å¤¯¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¿åÀþÂÓ¤ÎËÉ¸æ¤Î½ÅÍ×À¤â¤¢¤ê1927Ç¯¤ËÂè°ì¼¡¶áÂå²½²þÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ý»°Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤¿²þÁõ¤Ï¼ç¤Ë´Ì¤ò½ÅÌýÀì¾Æ´Ì¤Ë´¹Áõ¡¢¤µ¤é¤ËËÉ¸æÎÏ¤Î¶¯²½¡£¤³¤Î·ë²ÌÇÓ¿åÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ä¥Ð¥ë¥¸¤ÎÁõÃå¤ÇÂ®ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢½äÍÎÀï´Ï¤«¤éÀï´Ï¤Ø¤È´Ï¼ï¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³¤·³¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÍè¤Î½äÍÎÀï´Ï¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÂ®ÅÙ¡¢µ¡Æ°À¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇÂèÆó¼¡¶áÂå²½²þÁõ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²þÁõ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë´Ì¤Î¶¯²½¤ËÈñ¤ä¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½²½¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ò¶õÊ¼Áõ¡¢ÂÐ¹Ò¶õÊ¼Áõ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¸Åç¤Î²þÁõ¹©»ö¤Ï¿ºÌ¾¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆóÈÖÌÜ¡¢1936Ç¯¤Ë´°Î»¤·¡¢29.8¥Î¥Ã¥È¤Î¹âÂ®Àï´Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£