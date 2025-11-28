この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOが語る「マシュマロは薬じゃない！」-工場見学でこだわりの製造現場に感動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「こんなところで、こんなふうに作ってる！マシュマロ・ポメロ」では、12人産んだ助産師HISAKOさんが、ベビー用保湿剤「マシュマロ」と「ポメロ」の製造現場を訪問。その徹底したこだわりや、自身の肌・育児体験を交えて製品の真価について語った。



HISAKOさんは、製造工場の内部をリポートしながら「本当に一本一本丁寧に、ダブルチェック、トリプルチェック、清潔な環境で作られている」と感動を表現。海洋深層水を612メートルから汲み上げ、微生物がほとんど存在しない美しい水を原料にしていることや、最新の設備による大量生産の裏に、「昔は手作業でシールも貼っていた」という手間と工夫を明かした。



「肌につけるものって本当に大事。うちの赤ちゃんも新生児から使っていてピッカピカ。この価格にも“高いだけの理由”がある。インテリアや食事、旅行にお金を使うのと同じく、赤ちゃんや家族の肌の健康にも価値を見てほしい」と持論を展開。さらに「合う合わないはあるが《肌に悪いものは一切入れていない》」「価値観として肌にお金をかける選択肢もあっていい」と強調した。



また、「マシュマロは“薬”じゃない。じゅくじゅくになってる湿疹や重度の荒れには医療機関を頼ってほしい」と正しい使用の知識を訴え、「予防医学という観点で、いい状態をキープするための毎日の保湿」と位置付ける独自の見解を熱く語った。



動画の締めくくりでは「工場の清潔さとスタッフの熱意に感動した。たくさんの人に愛され、真心をもって作られているマシュマロを自信を持って届けたい」と明かし、正しい知識と使い方の大切さを改めて呼びかけている。