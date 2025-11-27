心配して経過を見守っていたファンもびっくりの診断結果だ。エアーバンド『ゴールデンボンバー』の樽美酒研二が11月26日にインスタグラムを更新し、ここ最近悩まされていた肌のトラブルについて驚きの報告をした。

【写真】目元も腫れて…すっぴんで症状を報告した樽美酒の衝撃ショット

樽美酒「蕁麻疹でた」衝撃の症状

樽美酒の身体に異変が出たのは、11月14日のこと。《蕁麻疹でた》とインスタにアップされた写真は、ふくろはぎに大小の赤いブツブツができ、見るからに痒そうだ。本人も《蕁麻疹はお初なものでちと動揺しております》とコメントし、ファンからは「すごいことになってる」「早く病院へ」といった声があがっていた。

続く17日には《酷いときの蕁麻疹》と背中の写真をアップ。背中全体に蕁麻疹がびっしり広がっており、《いつどのタイミングで出るのかわかりません》と嘆いている。この投稿には2700件以上のコメントがつき、多くの人が同情と心配を寄せる事態に。樽美酒は《早めに原因突き止めます！》と宣言していた。

「樽美酒さんは、芸能界きっての肉体派として知られています。2012年ごろからトレーニングを始め、これまで日々欠かさず身体を鍛え上げてきたそう。インスタではたびたび仕上がった“彫刻ボディ”を披露し、ライブでも上半身裸で筋肉美をアピールしています。肌もキレイでお尻にまで石膏パックをするなど美意識が高いので、今回の症状はさぞ驚いたことでしょう」（芸能ライター）

樽美酒の診断結果は…

その後、血液検査に行ったとされていたが、今回の投稿で診断結果をシェア。数値の載った結果用紙を公開し、食物アレルギーは無く、血液検査でもほぼ問題が見つからなかったと報告した。蕁麻疹の原因について、医者から《トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来ているんでないか》と指摘されたと明かしている。

樽美酒は《週6〜7でずっと走ってる感じでしたし、睡眠に関しては眠りが浅いのが当たり前で全く気にもしてませんでした》と告白。そして《とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じ》と、無自覚に無理をしすぎていたことを反省した。

まさかの理由にファンも驚きを隠せない。SNS上は、「結果は問題なくて良かったけど、トレーニングで不調が出るなんてびっくり」「自分が楽しく充実してやっていた事が体に負担だったなんて……」「身体を知らず知らずに酷使し過ぎてたんですね」「運動している＝健康ではないんですね。何事も適度が肝心」とザワついている。

「若く見えても、樽美酒さんは今年で45歳。以前もトレーニングのしすぎで血尿が出たと明かしていましたが、だんだん無理がきかなくなるでしょう。常連だったTBS系の人気番組『SASUKE』も、今年は出場をキャンセルしたそう。ツアーも重なるため、万全の体調で挑めるか不安になったのかもしれませんね」（前出・芸能ライター）

《結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます》と心情を吐露している樽美酒。今後は、身体の声を聞きながらのトレーニングが必要かもしれない。