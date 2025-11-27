この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」で「【地獄絵図】ディズニーアプリ不具合日のディズニーランドは地獄だった…」と題した動画を公開。ディズニー公式アプリに不具合が発生した日の東京ディズニーランドについて、朝の入園からパーク内の様子までを詳細にレポートした。



動画は、2025年11月15日（土）のパークレポートとして進行。二コート氏は午前7時45分に舞浜駅に到着し、入園待ちの列に並んだ。手荷物検査を終え、実際に入園ゲートを通過できたのは午前9時14分で、入園までに1時間28分を要したことが報告された。



この日に発生したアプリの不具合により、以下のサービスが利用できなかったという。



- DPA（ディズニー・プレミアアクセス）の購入

- プライオリティパスの取得

- スタンバイパスの取得

- モバイルオーダーの取得

- エントリー受付の実施

- オンラインでのグッズ購入

- ディズニーホテルのオンラインチェックイン



これにより、アトラクションやレストランの利用方法が通常と大きく異なり、パーク内は各所で混乱が見られた。特にレストランの待ち行列は深刻で、アドベンチャーランドの「ボイラールーム・バイツ」やウエスタンランドの「ハングリーベア・レストラン」では長蛇の列が形成されていた。一方で、一部アトラクションの待ち時間は20分から30分程度と、レストランほどの混雑ではなかったエリアもある。



また、トゥモローランドでは、2027年に開業予定の新しいスペース・マウンテンと、2026年に開業予定の「シュガー・ラッシュ」をテーマにしたアトラクションの建設工事が進められており、その様子も紹介された。



最後に二コート氏は、アプリが使えない状況は「昔ながらの状況に戻ったということ」と捉え、当日は怒っても仕方がないため、「受け入れて楽しんだ人の勝ち」だと語った。また、インパーク後に送られてくるアンケートに回答することが、今後のパーク運営の改善につながるため非常に重要であると視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。