【現地レポ】ディズニーアプリ不具合でパークは大混乱！当日の“地獄絵図”から学ぶべき対策とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ディズニー系YouTuberの二コート氏が、自身のYouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」で「【地獄絵図】ディズニーアプリ不具合日のディズニーランドは地獄だった…」と題した動画を公開。ディズニー公式アプリに不具合が発生した日の東京ディズニーランドについて、朝の入園からパーク内の様子までを詳細にレポートした。
動画は、2025年11月15日（土）のパークレポートとして進行。二コート氏は午前7時45分に舞浜駅に到着し、入園待ちの列に並んだ。手荷物検査を終え、実際に入園ゲートを通過できたのは午前9時14分で、入園までに1時間28分を要したことが報告された。
この日に発生したアプリの不具合により、以下のサービスが利用できなかったという。
- DPA（ディズニー・プレミアアクセス）の購入
- プライオリティパスの取得
- スタンバイパスの取得
- モバイルオーダーの取得
- エントリー受付の実施
- オンラインでのグッズ購入
- ディズニーホテルのオンラインチェックイン
これにより、アトラクションやレストランの利用方法が通常と大きく異なり、パーク内は各所で混乱が見られた。特にレストランの待ち行列は深刻で、アドベンチャーランドの「ボイラールーム・バイツ」やウエスタンランドの「ハングリーベア・レストラン」では長蛇の列が形成されていた。一方で、一部アトラクションの待ち時間は20分から30分程度と、レストランほどの混雑ではなかったエリアもある。
また、トゥモローランドでは、2027年に開業予定の新しいスペース・マウンテンと、2026年に開業予定の「シュガー・ラッシュ」をテーマにしたアトラクションの建設工事が進められており、その様子も紹介された。
最後に二コート氏は、アプリが使えない状況は「昔ながらの状況に戻ったということ」と捉え、当日は怒っても仕方がないため、「受け入れて楽しんだ人の勝ち」だと語った。また、インパーク後に送られてくるアンケートに回答することが、今後のパーク運営の改善につながるため非常に重要であると視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
動画は、2025年11月15日（土）のパークレポートとして進行。二コート氏は午前7時45分に舞浜駅に到着し、入園待ちの列に並んだ。手荷物検査を終え、実際に入園ゲートを通過できたのは午前9時14分で、入園までに1時間28分を要したことが報告された。
この日に発生したアプリの不具合により、以下のサービスが利用できなかったという。
- DPA（ディズニー・プレミアアクセス）の購入
- プライオリティパスの取得
- スタンバイパスの取得
- モバイルオーダーの取得
- エントリー受付の実施
- オンラインでのグッズ購入
- ディズニーホテルのオンラインチェックイン
これにより、アトラクションやレストランの利用方法が通常と大きく異なり、パーク内は各所で混乱が見られた。特にレストランの待ち行列は深刻で、アドベンチャーランドの「ボイラールーム・バイツ」やウエスタンランドの「ハングリーベア・レストラン」では長蛇の列が形成されていた。一方で、一部アトラクションの待ち時間は20分から30分程度と、レストランほどの混雑ではなかったエリアもある。
また、トゥモローランドでは、2027年に開業予定の新しいスペース・マウンテンと、2026年に開業予定の「シュガー・ラッシュ」をテーマにしたアトラクションの建設工事が進められており、その様子も紹介された。
最後に二コート氏は、アプリが使えない状況は「昔ながらの状況に戻ったということ」と捉え、当日は怒っても仕方がないため、「受け入れて楽しんだ人の勝ち」だと語った。また、インパーク後に送られてくるアンケートに回答することが、今後のパーク運営の改善につながるため非常に重要であると視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
ディズニー系YouTuberが語る「朝の回り方が失敗を分ける」12月パーク完全攻略術とは
ディズニー系YouTuber・二コートが明かす「計画が全て無駄に」過去最悪のアプリ不具合、その対策とは
ディズニー系YouTuberが明かす「12・1月ディズニー到着“失敗する人はこの時間に多い！”」驚きの混雑＆入園攻略法
チャンネル情報
ディズニーを楽しむ上で知っていると幸せになれる攻略方法を中心にお届けします。メインコンテンツは以下となっており、家族４人（パパ・ママ・娘・息子）で東京ディズニーリゾートで楽しむ様子もお届けしていきます。?ディズニー攻略動画?エントリー受付攻略動画?開園待ち攻略動画