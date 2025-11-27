この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【完全解説】知識ゼロでも売上をあげる"集客術"を解説します。才能ゼロで商品を3万個を売る方法」と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自らの経験を踏まえ“ゼロから商品を3万個売った”ノウハウとビジネス成功の鉄板5ステップを余すところなく明かした。

長橋氏は冒頭、「メール1通で700万円ぐらい売れちゃって」と爆発的な売上実例を紹介。「商品とかビジネスを作る上で、鉄板の5ステップがありますので。順番を間違えちゃいけないんですよ」と強調し、その手法を惜しみなく公開した。

実際にゴルフ上達メディア「ゴルファボ」の立ち上げから3万個の商品販売に至った背景として、専門家ではなく“ウェブマーケティングの初心者が担当者1人で取り組み、広告代理店出身でもなかった”ことを説明。「偶然の産物って言ったら偶然の産物なんですが、基本的にやっぱりこの商品とかビジネスを作る上で、一貫の5ステップがありますので」とし、まず最も重要な最初のステップ「①見込み客集め」を掲げた。

長橋氏は「皆さん、見込み客集めを飛ばしてしまいがちだが、ここができてなければ何も始まらない」と指摘。SNSのフォロワー数よりも、ビジネスにつながる“濃い見込み客”を第一に集めることの重要性を次のように語った。「7000人の同業者が見ているSNSのフォロワーと、100人の本当の見込み客が見ているアカウント、どっちがビジネスになるか。答えは明白ですよね」。

続いて2番目の「②権威性作り」についても、「商品を売りたいから芸能人や有名人を起用するのではなく、見込み客が求めている権威や専門家を招く。その積み重ねが利益に直結する」と自身の体験を交え解説し、「3番目の③商品開発で失敗を減らすためにも、見込み客と専門家である“権威”と一緒に商品を作るべき」と喝破。「みんなこの“1・2・3”の順番をすっ飛ばしてしまうから難しいんです」と言い切った。

実際、ダウンブロー強制ギア「ダウンブロマスター」は“ファンを集めてから、プロと共同開発し、見込み客にテスト販売”という王道を経て、メール一通で700万円分が即日売り上げる成果を残したという。

また、4・5番目の「④ランディングページ作成」「⑤広告集客」については「その時点でファンがいれば、10万円のLPでも売れる。広告も“自動化運用”時代だからこそ事前準備が命」と語り、「今の時代は商品の魅力を過大に見せたランディングページで売れる時代ではない。本当に“1・2・3”がすべて」と訴えた。

動画の締めでは「何百万円もかけてリサーチや広告費を投じるより、まずは地道に“見込み客集め→権威性作り→商品開発”をやり抜くことが最短最速。SNS活用もフリー戦略の現代形だと認識し、遠回りに見えてもこのステップを飛ばさないことが成功への近道」と改めて断言し、ビジネス拡大を目指す視聴者に向け最後までエールを贈った。

