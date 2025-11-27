この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【G20】イタリアのメローニ首相と高市首相の初対面を観た私の感想【相思相愛】」と題した動画を公開。G20サミットにおけるイタリアのメローニ首相と日本の高市早苗首相の初対面の様子について、自身の見解を語った。



動画で高須氏は、両首相が初対面した際の映像に注目。満面の笑みで抱き合う姿を見て、「会った瞬間にお互い笑顔で『会いたかった』って感じで」「もう完全に相思相愛なんだな」と、即座に意気投合した様子を指摘した。その一方で、2人の様子を傍らで見ていたフランスのマクロン大統領の浮かない表情も対照的であったと触れている。



高須氏は、2人が強く惹かれ合う理由として、複数の共通点があると分析。第一に、政治思想が「保守」であり、「愛国心に溢れるナショナリスト」である点を挙げる。世界、特にEUがグローバリズムへ向かう潮流の中で、両氏は自国の国益や文化を重視する姿勢を貫いており、そのために国内外のメディアから批判される孤立した立場にある点が似ていると解説した。



さらに、移民問題に対するスタンスも共通していると指摘。メローニ首相も高市首相も、移民を完全に排斥するのではなく、自国に貢献する合法的な移民は受け入れつつ、不法移民や犯罪には厳しく対処するという現実的な路線を掲げている点が一致すると語る。高須氏は、こうした多くの共通点があるからこそ、2人は強く結びつき、今後も良好な関係を築くだろうと結論付けた。