toridoriグループ×通販の虎！TikTok Shopを活用した『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催
各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリのグループ会社でアフィリエイト事業を担う株式会社niksは、株式会社通販の虎と合同で、視聴者参加型LIVEコマース企画『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催する。
■『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』について
2025年の年末商戦シーズンを迎えるにあたり、YouTubeチャンネル登録者数14万人以上を誇る人気チャンネル『通販の虎』とコラボレーションし、『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催する。
今回の企画では、TikTokで商品の視聴から購入までを完結できるTikTok Shopを全面的に活用し、予選と本選を実施する。
予選は、TikTok上で12月15日（月）〜12月25日（木）の10日間で1日2本のショート動画を投稿いたします。視聴者からのいいね・保存数・コメントのリアクションをもとに本選へ出場する5商品が決定する。
本選である『通販の虎』に出演するLIVEコマースでは、ご参加いただく商品担当者様から、商品の開発背景や熱いストーリーを視聴者へ直接お伝えする 。さらに、番組に出演する経営者たちが実際に商品を使用し、率直で客観的なレビューを提供することで、商品の魅力と信頼性を高める。
購買意欲が高まる年末年始に、この『TikTok版通販の虎 -年末年始SP企画-』にご参加いただくことで、TikTok Shopを通じて若年層・ファミリー層への認知度を一気に向上させる大きなチャンスとなる。
【スケジュール】
参加申し込み：2025年11月25日（火）まで
予選・ショート動画投稿：2025年12月15日（月）〜12月25日（木）
※選考期間は各動画の投稿日より1週間となる。
予選通過告知：2026年1月上旬
本選・虎出演LIVEコマース：2026年1月15日（木）18時〜21時
また、予選おさらいLIVEコマースとして2026年1月5日（月）〜1月9日（金）の5日間で参加商品をご紹介する企画を実施予定。
【募集要項】
募集社数：20社限定
対象企業：美容・生活雑貨・食品などの消費者向け商品メーカー様
応募〆切：2025年11月25日（火）まで
【費用】
1商品につき固定費15万円（税別）＋成果報酬30%（TikTok Shopの『通販の虎』アカウントの売上）
※複数商品でのご契約の場合、固定費の割引がある。
【注意事項】
・動画の撮影や編集は全てniksが対応する。
・本選であるLIVEコマースへの商品担当者の出演は、強制ではない。出演が難しい企業様の商品は、事前に情報をいただき、司会と番組に出演する経営者が責任を持って紹介する。
