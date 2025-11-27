ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÌÃ¡Ö¤È¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿»ê¹â¤Î¹Í¤¨Êý¡ÖÆ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ø¡×
¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÂçÃ«
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢WBC½Ð¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÈô¤Ó¸ò¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡¢ËÜÅö¤Ë·å°ã¤¤¤À¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇ·ÉÎé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìó20Ê¬¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÈÂçÃ«¤é¤·¤µ¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£º£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡ÖÆóÅáÎ®¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ä¡¢ÊóÆ»¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Ê¹¤Î®¤¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¹¤´¤¯È¿È¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯»¿Æ±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ÎÍý²ò¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º¬Äì¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Â¿Âç¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ëÃæ¡¢ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÂÐ½èÊýË¡¡É¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Ç¤¤ëÃË¤È¤¤¤¦¤«½ÐÍè¤¹¤®¤ëÃË¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¤È¼´¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¿È¯¤â¤·¤Ê¤¤¤··Þ¹ç¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¡ÈÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¡É¤¬¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¡×¡Ö»¨²»¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤ÏÊÌ³Ê¤À¤ï¡×¡Ö¥Ï¥¤¡¡Æ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ø¡×¡Ö¤³¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¿ÍÀ¸²¿¼þÌÜ¤Ê¤ó¤ä¤³¤Î¿À¤Ï¡¡¤È¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î»×¹ÍË¡¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë