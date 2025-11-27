マック「ビーフシチューパイ」がパワーアップ、5年目の今年は“3種のチーズ”入り
マクドナルドは12月3日から、カマンベールチーズ、チェダーチーズ、ゴーダチーズの3 種のとろ〜りなめらかなチーズが入って進化した新商品「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」を、2026年1月上旬までの期間限定で販売する。価格は240円から（税込み）。
同社は創業当時からのレギュラーメニュー「ホットアップルパイ」のほか、風味豊かでサクサクの食感が楽しめるさまざまな味わいのスイーツパイやお食事パイを、期間限定メニューとして提供している。
「ビーフシチューパイ」は、心も身体もあたたまる“冬限定のお食事パイ”として2021年に初登場。昨年は初の試みとしてチーズ入りの「とろ〜りチーズのビーフシチューパイ」を期間限定で販売した。「ビーフシチューパイ」の初登場から5年目となる今年は、3種のチーズが入ってさらにパワーアップ。「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」として新登場する。
「とろ〜り3種のチーズのビーフシチューパイ」は、フォンドボーを増量し、新たにバターを加えてよりコク深く仕上げたビーフシチューフィリングに、カマンベール、チェダー、ゴーダの3種のチーズを使用したクリーミーでまろやかな味わいのチーズフィリングを合わせ、サクサクのパイで包んだ。牛肉と野菜の旨みをじっくり引き出したビーフシチューフィリングとクリーミーなチーズの相性が楽しめる、冬だけのご褒美パイだ。
