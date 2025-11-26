この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ボートやヨットの専門チャンネル「Kazi Movie」が、「世界で初めて魚探を実用化！古野電気の本社ショールームに潜入｜ハイテク機器の数々に感嘆！」と題した動画を公開。船舶用電子機器のトップメーカーである古野電気の本社を訪れ、その歴史と最先端技術に迫った。



古野電気は、1948年に世界で初めて魚群探知機（魚探）の実用化に成功した企業として知られる。兵庫県西宮市にある古野電気の本社には、同社の原点である初代魚探が展示されており、同社営業企画部の高津みなと氏は、「これは本当に最初に作られた製品です」と解説。当時の魚探は液晶画面ではなく、記録紙に魚の反応を印字する仕組みだったことが分かる。この歴史的偉業は高く評価され、2025年4月には「産業界のノーベル賞」とも呼ばれる「IEEEマイルストーン」に認定されたという。



続いて、プレジャーボート向けの最新機器が展示されたエリアでは、VR技術を駆使した操船シミュレーターが登場。Kazi Movieナビゲーターの安藤 健氏が実際にハンドルを握ると、目の前の大型モニターにリアルな航行映像が映し出され、手元のマルチファンクションディスプレー「NavNet TZtouchXL」の海図画面と連動する様子が紹介された。高津氏は、このシミュレーターを使えば、霧などの視界不良時におけるレーダーの有効性も体験できると語っている。



さらに、圧巻なのは大型商船のブリッジを忠実に再現したシミュレーターだ。複数の大型モニターが並ぶコクピットは、まるでSF映画の世界を彷彿とさせる。安藤氏は「大型船の側から見ると、私たちが乗っているプレジャーボートって小っちゃいですよね」とコメント。大型船は急には止まれないため、プレジャーボート側が注意深く航行する必要があることを再認識した様子だった。



動画の後半では、古野電気の技術が、船舶関連だけでなく、医療分野の「生化学自動分析装置」や、社会インフラである「ETC車載器」、ゲリラ豪雨を観測する「気象レーダー」など、多岐にわたる分野で活用されていることが明かされた。



魚探から始まった同社の技術が、私たちの暮らしのさまざまな場面で安全と安心を支えていることが分かる内容となっている。