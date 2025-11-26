ÂçÃ«æÆÊ¿¡Öµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¼«¿È¤Ç¸ý¤Ë¡¡Á°Æü½Ð¾ìÌÀ¸À¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÃ«¤Ï¡Öµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°ì±þµö²Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤«¤éÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Î¤¦È¯É½¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢²¿ÄÌ¤ê¤«¥×¥é¥ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Åê¤²¤ë¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡£Åê¤²¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¤²¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â²¿ÄÌ¤ê¤«¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â²¿ÄÌ¤ê¤«¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ë³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¡ÊWBC¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤«¤ó¤¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤½¤Î¥×¥é¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È½Ð¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê¸Î¾ã¤Ê¤É¡Ë¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó°Ê¾å¤ËÍèÇ¯¤ÎWBC¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü£²£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ø¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿ÂçÃ«¡££±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë£Í£Ö£Ð¼õ¾ÞÄ¾¸å¤ÎÅÅÏÃ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÀè·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâÄêÂè£±¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£³·î¤ÎÂè£µ²óÂç²ñ¤Ï¡¢¼«¿È½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¡ÊÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Ç¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ£²»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÅö»þÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â£³ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤Æ£²£³ÂÇ¿ô£±£°°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£´³ä£³Ê¬£µÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¡¢£±£°»Íµå¡£ÅêÂÇ¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤ÆÂç²ñ£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Ë£×£Â£Ã¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢£²£´Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤½¤³¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò£²Ç¯Ï¢Â³À©ÇÆ¡££×£Â£ÃÄ¾Á°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¸å¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£²Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢£±£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥«¥·¡¼¥äÅê¼ê¤Î£±¿Í¤À¤±¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Ë£×£Â£Ã¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤Î¤Ï£±£·Ç¯¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¡õ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢¥ë¡¼¥¯¡¦¥°¥ì¥¬¡¼¥½¥óÅê¼ê¤Î£²¿Í¤À¤±¤À¡£