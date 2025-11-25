この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuber・鬼丸征也が徹底解説「teppayの登場で『みんなそれを求めていた』」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが、自身のチャンネルで「【Suica大革命】ついにコード決済搭載へ！新サービス『teppay』がヤバすぎる」と題した動画を公開し、JR東日本が発表した新しいコード決済「teppay」について熱く語った。鬼丸さんは「ついにあのスイカにコード決済が搭載されます」「みんなそれを求めていたんだよね」と高揚感を隠せない様子で新サービスの魅力と将来性を解説した。



動画内では、teppayはPayPayやd払い、au PAYなどと同種のコード決済であり、「来年2026年の秋頃に誕生し、その後2027年春頃にはモバイルPASMOでも利用できるようになる」と発表内容を紹介。チャージ方法については「銀行口座、ATM、ビューカードからチャージでき、ビューカードなら紐付けるだけでチャージ不要で利用可能」と利便性の高さを強調。さらに「teppay残高は2万円以上も保持できる」点や「これまでモバイルSuicaやPASMOでは出来なかった2万円以上の買い物も可能になる」と、従来の上限を越える新サービスの強みを語る。



気になる利用可能店舗については、「teppayマークやスマートコードマークのあるお店で使える」「つまり日本全国のスマートコード加盟店で利用できる」と用途の広さをアピール。そのうえで「スイカのコード決済は東京圏限定という以前の発表を覆し、全国展開が確定した」と進化した点を伝えた。



teppayならではの機能として「teppay残高をユーザー間で送り合える」という、モバイルSuicaやPASMOにはない送金機能も強調。「例えば飲み会の割り勘も楽になる」「ただし鉄道やバス運賃の支払いは従来通り交通系ICのみ。teppay残高を直接使って乗れないので注意」と、利用シーンごとに注意点を丁寧に解説した。



加えて、「teppayアプリ内にJCBプリペイドカード機能も誕生し、ネットショッピングやタクシー、飲食店のモバイルオーダーにも使える」点をピックアップ。「このteppay JCBプリカがどう広がるのか楽しみ」とポイ活ユーザーらしい観点で拡張性に期待を寄せたのも印象的だ。



最後に鬼丸さんは、「やはり世間一般的にはどれか一つにまとめたいと考えている人が多い」「なじみのモバイルスイカにコード決済をつけて、プリペイドカードも発行する。みんなそれを求めていたんだよね」と動画をまとめ、「鉄平にはまだまだ謎な部分がありますけれども、今後も続報を動画で伝えていきます」と今後の展開にも意欲を示し、動画を締めくくった。