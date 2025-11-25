11月24日放送の特番『ウルトラタクシー』（TBS系）に木村拓哉（53）が出演。事務所の後輩であるSnow Man・目黒蓮（28）との共演が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

同番組は、タクシー運転手に扮した木村が乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”。車内という狭い距離感で交わされる自然体のトークが見どころだ。

この日、乗客として登場した目黒が助手席に乗り込むと、木村は開口一番「どうですか、調子は？」と質問。目黒が「絶好調です！」と返すと、「本当かよ！」とすかさずツッコみ、「最近のめめを見てるとね、ヤバみを感じる。ガス抜きしないとヤバいな……っていう」と目黒の体調を気遣った。

目黒といえば、昨年夏に体調を崩して一時活動を休止し、今年8月にも自身のレギュラー番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）を体調不良のため欠席するなど、その多忙ぶりはファンの間でも心配されてきた。木村の発言は、そうした背景を踏まえたものとみられる。

「木村さんは、この番組の収録当時は未発表だった目黒さんの米配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演をすでに把握していたようで、番組内で『まだこれは言えないです』と前置きしつつ、『“GOめめ！”って感じになりますよ、みなさん』とエールを送っていました。

目黒さんはこれから約10カ月ともいわれる長期間の撮影に専念するため、グループ活動を一時的に離脱します。撮影期間はカナダ・バンクーバーに滞在しなければならず、他の仕事は一切入れられないそうです。そういった状況も踏まえて木村さんは目黒さんの心身を気遣ったのでしょう」（芸能ライター）

木村といえば、昨年12月にSnow Manの冠番組へゲスト出演。また、Snow Manの向井康二（31）とWEST．の茺田崇裕（36）のYouTubeチャンネルに出演してゴルフ対決をするなど、近年は事務所の後輩と積極的に交流する姿が目立っている。

「旧ジャニーズ事務所では’23年、二宮和也さん（42）、生田斗真さん（41）など人気タレントの退所が相次ぎました。さらに、同年末には東山紀之さん（59）がSMILE-UP.社で被害者の補償に専念するために引退。そうした状況を受けて、木村さんには事務所の“長男”としての自覚が芽生えてきたそうです。

STARTO社の新社長に福田淳さんが就任したときも、所属タレントの中で一番に彼と話をしたのが木村さんでした。この会合を機に“自分が事務所を支える”という決意を新たにした木村さんは、後輩たちに対して共通のメッセージを送り、《変えなければいけないところと、継承していくべきところを明確にして世に伝えるべきだ》と意思表明したそうです。

そんな兄貴肌の木村さんが後輩のなかでも特に目をかけているのが目黒さんなのでしょう。目黒さんは現在28歳ですが、木村さんが20代後半のころといえば、『ラブジェネレーション』、『ビューティフルライフ』、『HERO』など毎年のように主演ドラマで大ヒットを連発していた時期です。

事務所を先頭で引っ張る責任や、それに伴う膨大な仕事量などをすべて経験してきた木村さんは、昔の自分と今の目黒さんを重ね合わせているのだと思います。目黒さんとしても、木村さんという大スターが歩んできた唯一無二の道を、事務所のためにも自分が継承していかなければならないと考えているかもしれませんね」（前出・芸能ライター）

木村が見せた目黒への気遣いに、ネット上では称賛の声が相次いでいる。

《木村先輩ってご自身も忙しいのに、後輩目黒くんが働き過ぎだなー息抜き必要だなってちゃんと見てるのすごいよねー！》

《木村さんの後輩を守ろうとする感じがすごく伝わってきた》

《こういう気遣いがあるから、後輩たちから慕われるんだと思う》

第一線で活躍し続けながら後輩を温かく見守る木村の姿勢に、先輩としての頼もしさを改めて感じた人が多かったようだ。