ゲーム実況グループ「三人称」の鉄塔が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一定期間活動を休止すると発表した。

鉄塔は「メンバーとの相談の結果、鉄塔は一定期間活動を休止することにしました」と切り出し、「これまでオープンにはしてこなかったのですが、僕にはかねてから交際している女性がいます。彼女のことは、三人称のメンバーにも紹介をしており、深い話をする仲でもありました。ところが先日、僕が彼女以外の女性複数人と関係を持っていたことが、彼女と三人称のメンバーの知るところとなりました」と明かした。

そして「この件でメンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確かであり、仲間として、そのままの状態で活動を続けていくべきではないのではないか、と思うようになりました。三人称としての活動を開始してから来年で15年を迎えますが、それに向けて、自分の行動にけじめをつけ、また、今後も2人と活動が続けられるように、僕からメンバーに対して活動休止を提案させてもらいました」と活動休止を決断した理由を説明した。

現在、出演が決まっているイベントなどについてはいずれも出演をキャンセルする意向とし、「自分を見つめ直す期間と捉え、現在交際中である彼女ときちんと向き合い、また、活動を続ける他のメンバーを応援して、いずれ迎え入れて貰えるように自分も努力したいと思います」と結んだ。

三人称はドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔の3人で2014年から活動し、YouTubeのチャンネル登録者数は現在約88万人。グループでの冠ラジオなどにも挑戦している。