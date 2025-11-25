東方神起が、自身3度目の日産スタジアム公演『東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～』を2026年4月25日、26日に開催する。

（関連：【画像あり】東方神起、ファンクラブイベント『TOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 2025』場面写真）

本情報は、11月24日に神戸ワールド記念ホールにて行われたファンクラブイベント『TOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 2025』にて発表されたもの。同公演では、一度舞台を降りた2人が「言い忘れたことありますね」と再び登場し、チャンミンが「来年の26年の4月25日、26日、みんな空いてます？半年後だけど空いてます？」と会場に集まったファンに聞くと、ユンホが「ここでお知らせがあります。4月25日、26日、2デイズ、日産スタジアム決定しました！」と伝えた。

タイトルの“RED OCEAN”は、東方神起のカラーである赤いペンライトが創り出す空間の呼称。また、本公演で海外アーティスト史上最多記録を更新することとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）