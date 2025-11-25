»³²¼·òÆóÏº¡¢²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×·çÀÊ¡¡¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤¬ÍýÍ³ÀâÌÀ¡ÄÂåÌò¤ËÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬½é½Ð±é
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¢¸áÁ°£µ»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²ÐÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°ÂåÌÜ£Ê¡¡£Ó£Ï£Õ£Ì¡¡£Â£Ò£Ï£Ô£È£Å£Ò£Ó¡×¤Î»³²¼·òÆóÏº¤¬·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤ÎÆ±¶É¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÃÙ¤á¤Î²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÂåÌò¤È¤·¤Æ»³²¼¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê½êÂ°¤Î£¶¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ç£Å£Î£Å£Ò£Á£Ô£É£Ï£Î£Ó¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£