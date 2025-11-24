【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】 2026年放送スタート 毎週日曜日9時30分～10時

東映は、新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】を11月24日に発表した。

【PROJECT R.E.D.】は「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ったもので、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズとなっている。

その第1弾として「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」が発表され、ビジュアルの一部も公開された。1082年～1983年に放送されたメタルヒーローシリーズ第1弾「宇宙刑事ギャバン」の唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素などの革新性を受け継ぎつつ、ゼロから構築した新生ギャバンとなっている。

放送は2026年を予定し、放送時間はスーパー戦隊シリーズの枠となる毎週日曜日9時30分～10時を予定している。

