特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】始動！ 第1弾は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」
【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】 2026年放送スタート 毎週日曜日9時30分～10時
東映は、新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】を11月24日に発表した。
【PROJECT R.E.D.】は「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ったもので、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズとなっている。
その第1弾として「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」が発表され、ビジュアルの一部も公開された。1082年～1983年に放送されたメタルヒーローシリーズ第1弾「宇宙刑事ギャバン」の唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素などの革新性を受け継ぎつつ、ゼロから構築した新生ギャバンとなっている。
放送は2026年を予定し、放送時間はスーパー戦隊シリーズの枠となる毎週日曜日9時30分～10時を予定している。
＼特撮シリーズの新ブランドが誕生／- 東映公式ニュース (@TOEI_PR) November 23, 2025
2026年より【PROJECT R.E.D.】始動❗
#スーパー戦隊 シリーズの枠で、新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】が始動！
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ🌟
第一弾は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。
『 #宇宙刑事ギャバン… pic.twitter.com/clnXdf3ysF
(C)テレビ朝日・東映AG・東映