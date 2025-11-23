Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¡õºäËÜÍ¦¿Í¤¬¹æµã¡¡²ÖÂ«Â£Äè¤Ç´®¤¨¤¤ì¤º¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¦
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬¹æµã¡£¿ÍÌÜ¤òØß¤é¤ºÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï2ÅÙ¤ÎÆþÃÄµñÈÝ¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤Ëµð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é128»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.288¡¢19ËÜÎÝÂÇ52ÂÇÅÀ¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢Íâ2011Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤â¸½Ìò»þÂå¤«¤é¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤È¤¤¤¦´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹Ìî¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡ÖÍèÇ¯¤Ï°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹æµã¡£Ä¹Ìî¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤È²¿ÅÙ¤âÌÜ¤òÍÞ¤¨ÎÞ¤ò¿¡¤¤¤¿¡£Áª¼êÂåÉ½¤Ç²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿ºäËÜ¤âÂçµã¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë