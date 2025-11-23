¡ã¼ÂÊì¤Î¸«±É¡äµ¢¾Ê»þ¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ËÅÏ¤¹¤¿¤á¤Î¤ªÅÚ»º¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¹â³Û¤À¤±¤ÉÃÇ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ä
³§¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÅÚ»º¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤Ê¤¤¡£´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éµ¢¾Ê»þ¤ËËè²ó¡¢ÂçÎÌ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤È¤¡¢Ëè²ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÊì¤«¤éÂçÎÌ¤Î¤ªÅÚ»º¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢2Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡Ù
¼ÂÊì¤«¤éÂçÎÌ¤Î¤ªÅÚ»ºÍ×µá¡£¤³¤ì¤Ï¥â¥ä¤ë¡ª
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î´ï¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡Í§¿Í¤ä¿ÈÆâ°Ê³°¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù
¡Ø2Ëü±ß¤â¤¢¤ì¤ÐÎ¹¹Ô¤ä³°¿©¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£Çñ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÎé¤ÏÄ¾ÀÜ¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â³¤¤¤¿¤é¼Â²Èµ¢¾Ê¤ò¤ä¤á¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ù
¡Ø¸«±É¤ÃÄ¥¤êÁê¼ê¤Ë¤è¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Ù
ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤ª²Û»Ò¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤ÄÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ò2Ëü±ßÊ¬¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¡¢µ¢¾Ê»þ¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄË¤¤½ÐÈñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Î©¾ì¤Ê¤Î¤ÇÃÇ¤ì¤º¡¢Í×µá¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤Î¤À¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¤ªÎé¡£É¬Í×·ÐÈñ¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â
¡Ø2Ëü±ß¤ÏÂ¿¤¤¤±¤ì¤É»ÅÊý¤Ê¤¤¡£»ä¤â¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ä½¬¤¤¤´¤È¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÎÊ¬¤â¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤âÆüº¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤è¡Ù
¡Ø»ä¤Ï¿Æ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿Æ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¤ªÎé¤À¤È»×¤¨¤Ðµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù
¡Øµ¢¾Ê¤·¤ÆÇñ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤¹Âå¤ï¤ê¤È»×¤¨¤Ð°Â¤¤¡Ù
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤Ï²¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡©¡×¤È¤«¡ÖÂ¹¤Ë¤â¤ª¤â¤Á¤ãÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëè²ó¡¢»ØÄê¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë²Ã¤¨¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ªÅÚ»º¤âÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅÚ»º¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈËè²ó¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤ªÅÚ»º¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±Çã¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¹©É×¤ò¤¹¤ì¤Ð½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼
ËÜÅö¤ÏÌ¼¤Î´é¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤Î¤ªÅÚ»º¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØÌ¼¼«Ëý¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¡ÖÅÔ²ñ¤Ë½»¤àÌ¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ù
¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡ÖÌ¼¼«Ëý¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤ªÅÚ»º¡×¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿Æ¹§¹Ô¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿Í¤Î¶â¤Ç¤¤¤¤´é¤ò¤¹¤ë¿Æ¡¢¾µÇ§Íßµá¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¸«±É¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
Êì¤ÎÍ×µá¡£¤ª¶â¤ÎÁêÃÌ¡¦¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡©
¡ØÍ¾Ê¬¤Ê¤ªÅÚ»ºÂå¤Ï¿Æ¤«¤é¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Çµ¢¾ÊÈñÍÑ¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÏ¤¹¡Ù
¡Ø¤ª¶â¤¬¸·¤·¤¤¤Ê¤éÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©¡¡¤ªÅÚ»º¤ÎÃÍÃÊ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡Ø¿¦¾ì¤Î¿Í¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤ÏÉÔÍ×¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤Ê¤é¾å¸Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¸ò¾Ä¤ò¡Ù
¡Ø¾¯³Û¤Ê¤é¿Æ¤Î´é¤òÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¨¤ë¤¬¡¢ÉéÃ´³Û¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤éÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤¬¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¤ª¶â¤òÅÏ¤¹¤±¤ì¤É¤Ê¡Ù
¤³¤ÎÄ´»Ò¤À¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÍ×µá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿µ¢¾Ê¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î¤ªÅÚ»º¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÇ¤ë¡¢É¬Í×·ÐÈñ¤È³ä¤êÀÚ¤ë¡¢¶â³Û¤äÈÏ°Ï¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¤È°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ê¤é°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÅÚ»ºÊ¸²½¤ÏÃÏ°è¤ä¿Æ¤ÎÀ³Ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥à¥ê¤ò¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¿´¤Ë¤·¤³¤ê¤ò»Ä¤¹¤è¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¡×¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£