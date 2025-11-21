¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¥ª¥ó¥¥è¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡×10¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó2¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯1·î9Æü15»þ¤Þ¤ÇÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖONKYO DIRECT¡×¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¦¡£È¯Á÷¤Ï3·îÃæ½Ü¡Á²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¡Ö»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹¡×¤éÅÐ¾ì¥¥ã¥é¤¬¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
¡ÖÅ´²ÚÃÄ¡×¡Ö¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¡×2¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÎÅ·ÌÌ¤Èº¸±¦¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ËÆ±ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È³ÆÁÈ¿¥¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ª¤è¤ÓÌæ¾Ï¤ò¤¢¤·¤é¤¦¡£
¡ÖÅ´²ÚÃÄ¥â¥Ç¥ë¡×¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö»°Æü·î¡¦¥ª¡¼¥¬¥¹¡×¤È¡Ö¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¡×¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ê¥É¡×¤È¡Ö¥¬¥¨¥ê¥ª¡¦¥Ü¡¼¥É¥¦¥£¥ó¡×¤Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·µ¬Ï¿¤ê²¼¤í¤·³Ý¤±¹ç¤¤¥Ü¥¤¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£ÅÅ¸»¥ª¥ó/¥ª¥Õ¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°»þ¤Ê¤É¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖANIMA AOW04¡×¤Ï¡¢Bluetooth 5.3¡¢AAC¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢IPX4ËÉ¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£MEMS·¿¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ1Ëü8000±ß¡ÊÀÇ¤ª¤è¤ÓÁ÷ÎÁ¹þ¡Ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ±ºî¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥Ý¡¼¥Á¡×¡ÊÁ´2¼ï¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1500±ß¡¢Á÷ÎÁÊÌ¡Ë¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡×¡Ê4400±ß¡¢ÀÇ¤ª¤è¤ÓÁ÷ÎÁ¹þ¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£