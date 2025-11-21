この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる「雷魚は60匹のエビを食べ尽くすのか？」大胆予想『明日には20匹減ってるはず』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が公開した動画『ライギョ水槽にエビ60匹を投入すると…【やせすぎ雷魚40日目】』では、YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが痩せた雷魚の飼育40日目を迎え、水槽にエビを一気に投入する様子をレポートした。



同動画の主なテーマとなったのは「エビ大量投入」。元々お掃除用兼・雷魚の『おやつ』として水槽に入れていたエビたちは、10日間で22匹→4匹まで減少。「やっぱり雷魚がこれだけ食べるとは思わなかった」と話し、エビが足りなくなったことから、新たに約50匹をまとめて投入することを決断したが、実際に数えてみると「65匹くらいいる？」と予想外の数だったという。



エビ投入と同時にエビたちの隠れ家づくりにも着手。「エビが減りすぎないように、隠れ家を入れた方がいいんじゃないかと思ったが、雷魚の視力が良くないので水槽内の物にぶつかる危険性もある」と配慮し、角のないアイテムで工夫。「これだとね、全く角がないです」と語り、雷魚にもエビにも配慮した飼育環境作りに余念がない姿勢が垣間見られた。



実際に65匹ものエビを水槽に投入したが、雷魚は最初こそ反応薄。「全然、動きません。エビにそんな興味ないか？」としながらも「時間経ったら食ってるしね」と冷静に分析。さらに「普通に目が見えてる雷魚だったら、全部いなくなっててもおかしくない」「予想では20匹食べます」と強気の読みも披露した。



動画の締めくくりでは、「今日は簡単でしたが、雷魚の水槽にエビを60匹投入する企画でした」と本日のまとめを語り、「予想では明日になったら40匹ぐらいになってると思う、20匹食べると予想」と今後の結果に期待を寄せた形で動画を終えている。