プロ野球・日本ハムは21日、3選手の退団について発表。退団となったのはバーヘイゲン投手、ザバラ投手、マイカ与那嶺選手です。

バーヘイゲン投手は2020年から日本ハムでプレー。2021年オフには退団となるも、昨季3年ぶりに日本ハムへ復帰していました。在籍通算4年目となった今季は5度の先発含む6試合に登板。3勝3敗で防御率6.08となっていました。

バーヘイゲン投手は7月26日のロッテ戦にも登板。この日はドラフト1位ルーキー・柴田獅子投手の初登板となっていましたが、3回無失点のあとを受けて、6回無失点の好リリーフ。ともにお立ち台に立ち、ファームからともに過ごしていた若き右腕の躍動に称賛を送っていました。

今季2年目となっていたザバラ投手は、今季2試合にリリーフ登板。昨季は16試合にリリーフ登板していましたが、さらなる飛躍とはなりませんでした。

また育成 ルーキー のマイカ与那嶺選手は、2ケタの背番号を得ることなく退団。昨季は米独立リーグで打率.338、24本塁打を記録するなど打力に定評があり、秋からはテスト生として日本ハムのキャンプに参加。その後、契約を結ぶもファームでは49試合の出場で3本塁打含む打率.189にとどまっていました。