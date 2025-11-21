紗栄子、再婚を語る「そういう流れになったら…」過去の苦労明かし「リスクは取りたくない」とも

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

11月18日（火）放送の同番組には、ゲストとして紗栄子が出演。17歳と15歳になった息子のママである紗栄子が、子育てについて語った。

最後には、藤本が紗栄子に再婚について切り込む場面も…。

【映像】息子が恋人を紹介してきたらどうする？

今回は「謎だらけ！紗栄子ママの子育て一問一答スペシャル」と題し、紗栄子に“妊娠・出産”“ワンオペ”“思春期”というテーマで質問を用意。思春期編では、息子との“恋バナ”に関する質問が飛んだ。

「息子さんと恋バナする？」という質問に「結構します」と答えた紗栄子。「逆に、息子さんに自分の恋愛の話はする？」という質問にも「あったらします」といい、思春期の息子と互いに恋バナができる関係だと明かす。

これを聞いた藤本と横澤は「恋バナしたいよね」「そういう関係性いいですよね」とうらやましがる。

ここで藤本が「子どもが大きくなってきたら再婚とかは考えない？」と紗栄子に切り込んだ。

紗栄子は「どうだろう？」と一瞬考えると、「タイミングでそういう流れになったら、するのかもしれないけど」と否定はしなかったものの、明確に考えているわけではないことを明かす。

藤本と横澤が「再婚しそうだけど、しなさそう」とイメージを語ると、紗栄子は「それで子どもたちの生活が脅かされるとなると、そのリスクはもう取りたくない」ときっぱり。息子を留学させた理由について「当時は自身を追うパパラッチが来るから安全に遊ばせられなかった。健全な幼少期を過ごさせてあげたいと思うと、日本で暮らすのが難しかった」と語っていたこともあり、横澤は「どんだけ脅かされてきたの」と苦労を慮っていた。