旧統一教会が解散したら所有資産約1200億円はどうなるか…北海道・帯広の「謎の宗教団体」が資産移転先として急浮上

「『天地正教』は統一教会に乗っ取られた。教団は霊感商法の隠れ蓑にするために天地正教の名前を使い、教団幹部を送り込んで教祖や信者を追い出した。天地正教をいいように利用したんですよ」

帯広市内で取材に応じた「天地正教」元教祖の親族の男性は、静かにそう語った。声を荒らげることはなかったが、言葉の端々には、旧統一教会への怒りが滲んでいた。

安倍晋三元首相殺害事件から3年５ヵ月……山上徹也被告の公判が始まり、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の名前が再び盛んに報じられるようになっている。教団に対しては今年3月に東京地裁で「解散命令」が下り、高裁判決も年度内に出される見込みだ。

そんななか、にわかに注目を集めているのが、帯広にある謎の宗教法人「天地正教」である。

旧統一教会の所有資産は約1200億円

10月下旬、帯広市内の住宅街にある本部を訪ねると、2階建てのピンク色の建物の外壁に「宗教法人 天地正教」と書かれていた。だが、入り口は施錠され、カーテンも閉め切られており、人の気配はまったく感じられない。地区の町内会長を務めていた山畑武雄さんも、「この20年近く、人が出入りしているのは見たことがありません」と語った。

活動実態のない小さな宗教法人が、今になって注目されている理由……それは、「天地正教」が旧統一教会の「後継団体」になる可能性があるからだ。

高裁で「解散命令」が出た場合、教団は最高裁に特別抗告するだろう。だが、高裁の決定が出た時点で、解散に向けた財産の清算は始まる。'22年度期末時点で、教団の所有財産は約1200億円、現預金だけでも800億円超に上る。ジャーナリストの鈴木エイト氏が解説する。

「現時点で、被害弁護団に被害を申し出ている方の賠償金の総額は約60億円。今後、賠償額が増えるとしても、教団には清算後も数百億円、場合によっては1000億円近い財産が残るかもしれません。

そして、清算後の残余財産の帰属先は、宗教法人法に則って決められます。同法では、『（当該宗教法人が所轄庁に届け出た）規則で定めるところによる』と規定されている。つまり、旧統一教会が内部の規則で定めた団体に、莫大な財産を移転させることが可能なのです」

天地正教信者が統一教会にハマった

旧統一教会の「財産移転先」―それこそが「天地正教」なのだ。鈴木氏が続ける。

「教団が財産の帰属先を決めたのは、'09年6月です。当時は、信者の会社の霊感商法を巡り教団施設に家宅捜索が入った時期。教団は解散命令が出されることに備えたのでしょう。役員会などを開き、移転先を『天地正教』とする決議を行いました。

それから16年の時を経て、解散を命じた東京地裁の決定文に残余財産の移転先として『天地正教』と書かれていたことがわかり、改めて注目を集めることになりました」

「天地正教」は、初代教祖・川瀬カヨ氏が'56年に興した宗教だ。当初は「天運教」と名乗り、弥勒菩薩を本尊とする仏教系の小さな宗教団体だった。元信者が証言する。

「カヨさんは身長140センチ台の小柄な方だったが、若い頃から霊力が強く、十勝の人々から、病気や農作物の作付けの相談を受けていた。そんなカヨさんが『汝、天運教の教祖たれ』と啓示を受けたのは45歳のとき。カヨさんは十勝の霊峰『剣山』で水行などの修行を積み、天運教を興した」

旧統一教会とのかかわりは、'60年代半ばからとされる。天運教の信者だった女性が旧統一教会にハマり、「素晴らしい教えがある」とカヨ氏に伝えたことがきっかけだ。

「カヨさんは統一教会の理念に共感する部分があり、交流が深くなっていった。カヨさんの娘で、後に2代目教祖となる新谷静江さんも、20代半ばから統一教会の教えを受けていました」（同前）

「弥勒菩薩は文鮮明氏」と発表

'80年代に入ると、旧統一教会の信者が行う「霊感商法」が社会問題となった。元信者が続ける。

「霊感商法を行っていた『霊石愛好会』という団体が猛批判を浴びた。そこで、統一教会は天運教に目を付けたんでしょう。'87年に天運教は宗教法人として認証を受け、翌年に『天地正教』に名称変更を行った。統一教会側から、『お父様（文鮮明）の願いですから』とカヨさんが説得されたんです。そして、全国に約150ヵ所あった霊石愛好会の道場は、次々と天地正教へと看板が書き換えられていきました」

当然、批判は天地正教にも向かった。

「霊感商法にカヨさんは反対していて、断食して統一教会に訴えたりもしたけど、意見は通らなかった。すでに、統一教会から派遣された幹部らの意向が優先されるようになっていました」（同前）

'94年にカヨ氏は83歳で死去。娘の静江氏が2代目教祖に就いた。同年には〈本尊である弥勒菩薩は文鮮明氏〉であることも発表した。

ちなみに、このときにはすでに「天地正教＝旧統一教会」という認識が地元では広がっており、'95年に天地正教の施設を作る計画が立ち上がった際には、住民の反対運動によって頓挫している。

