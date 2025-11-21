冷凍ご飯がボソボソでおいしくない…。ご飯がふっくら！よみがえる簡単ワザって？
忙しい毎日の定番ストック、冷凍ごはん。けれど、解凍後に食感がいまひとつ……と感じる声も少なくありません。
じつはその鍵を握るのは〈水分〉。レンチン前のひと手間だけで、仕上がりがぐっとおいしく変わります。
冷凍ご飯をおいしく食べる方法
レンチン前に霧吹きするとふっくら感が復活
レンジで解凍したご飯が堅い、ボソボソすると感じたら、次回から解凍前に霧吹きで水をかけてみて。冷凍時に失われた水分を補うことで、ふっくら仕上がります。
おいしさそのまま！ おすすめ冷凍ご飯専用保存容器
容器側面の溝と底面の凹凸加工で、むらなく加熱しベタつかない。薄型なので場所をとらずに保存可能。
独自のすのこ構造で、冷凍ご飯をおいしく保存&解凍。そのまま茶碗として使えるデザインもうれしい。
ひと手間でふっくら復活。冷凍ごはんが、もっと頼もしい味方になります。ぜひ次の解凍から試してみてくださいね。
教えてくれたのは……西島豊造さん
五ツ星お米マイスター。米穀店「スズノブ」代表取締役。お米の産地と消費者をつなぐパイプ役として、地域のブランド米づくりや地域活性化に尽力。メディアにも多数出演し、お米情報を発信中。