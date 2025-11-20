『海底47m』シリーズのヨハネス・ロバーツが監督・脚本を務める密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』が２月20 日(金)より公開。ポスタービジュアルと特報映像が解禁された。

本作は、幼い頃から共に暮らすペットのチンパンジーが突然豹変する、密室パニックシチュエーションスリラー。ポスタービジュアルには顔を背けて壁際にうずくまるチンパンジーのベンの姿があしらわれている。こっちを向いてほしいような、ほしくないような……。

特報映像は、緊迫感溢れる通報音声で構成されている。「友達の家族が暴れている」「襲われそう」という怯えた声の奥では、獰猛な唸り声が……。この吹替版のエマージェンシーコールは、特報でしか聞けない限定バージョン。誰もが知る人気声優が女性の声を務めているが、名前は非公開。11月20日（木）よりパラマウント・ピクチャーズ公式Xにて「この通報ボイス、誰の声!?」キャンペーンが実施される。正解者の中から抽選でAmazonギフト券かムビチケがプレゼントされるそう。キャンペーンの詳細は公式サイトでお確かめを。

『おさるのベン』

2026年２月 20 日(金)TOHO シネマズ日比谷他、全国ロードショー

公式サイト https://osaru-ben-movie.jp