楽天ブックスは、一部のNintendo Switchソフトを対象とした「BLACK FRIDAY」キャンペーンを11月20日20時より開始した。期間は11月27日1時59分まで。

本キャンペーンでは期間中、特定のゲームソフトが最大83%OFFの大特価に。対象商品には「マリオ＆ルイージRPG ブラザーシップ！」、「ペーパーマリオRPG」、「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」、「ファミコン探偵倶楽部 笑み男」などがラインナップされている。

商品ごとに割引率が異なっているので、詳細については各ページより確認してほしい。

□楽天ブックス「BLACK FRIDAY（ゲームソフト特価）」のぺージ

【セール対象商品（一部）】

ペーパーマリオRPG 価格：6,578円 → 4,406円（33%OFF）

マリオ＆ルイージRPG ブラザーシップ！ 価格：7,128円 → 4,418円（38%OFF）

Nintendo World Championships ファミコン世界大会 価格：3,828円 → 3,215円（16%OFF）

ファミコン探偵倶楽部 笑み男 価格：6,578円 → 3,223円（51%OFF）