料理マイブーム語ったイチローに広がる驚きと反響

マリナーズのイチロー氏が19日、「Team CW-X」のイベントで料理のマイブームを明かし、「シアトル40日間、毎日オムライス」と告白した。こだわり抜く姿勢が示された内容に、ファンからは「イチローのオムライス少し食べてみたいよな」「さすがのストイックさ」といった声が上がり、注目を集めている。

この日は自身の姿勢について問われ、「とことんいっちゃうんですよ」と語ったうえで料理の話題へと展開した。シアトル帰還後、毎日同じメニューを作り続けた理由について詳しく語り、飽きることなく探求を続ける様子がうかがえた。日々の試行を重ね、まずは自らのレシピを完成させるという流れで取り組んでいるという。

これまでの習慣として毎朝のカレーは有名だが、最近はパスタにも挑戦したと説明。種類は限られるとしながらも独自レシピを作り上げたうえで次の段階へ進むといい、妥協を排した“探求型”の姿勢が料理にも表れている。中途半端を避け、徹底して追求する姿勢は変わらないようだ。

SNSでは「どんなに料理好きの人だって、オムライスを40日間作り続けたことのある人はそういないのではないかな」「いやいやいや」といったコメントも並んだ。「イチローのオムライス少し食べてみたいよな」という声まで寄せられ、日常の一幕ながら大きな関心を呼んでいた。（Full-Count編集部）