《フル動画入手》アンパンマンショー“パパ同士のケンカ”のきっかけは戦慄の頭突き…目撃者が語る 施設側は「今後もスタッフ一丸となって対応」
楽しげな音楽のなか、アンパンマンやばいきんまんたちがダンスを踊っている。ファミリーが集まる和やかなショーで、まさかの"激突"が発生した。客席の前方、ステージを遮るような形で、子連れとみられる男性同士の揉み合いが始まったのだ──。
【現場写真】〈アンパンマンミュージアムでパパ同士がケンカ〉男性が相手に頭突きをくらわせていた様子、女性スタッフが制止するなど会場は異様な雰囲気に
横浜みなとみらいにある子供向け施設「横浜アンパンマンこどもミュージアム」で撮影された動画がSNS上で拡散されている。
SNS上に流れている約2分間の動画を見る限り、ケンカになった経緯は不明だが、妻らしき女性やスタッフに静止されても男性2人はにらみ合いを続け、特に黒いシャツを着た男性のほうがヒートアップしている様子だ。
一体何が起きたのか？ NEWSポストセブン取材班は、ケンカが始まるまでの流れを収めたフルバージョンの動画を入手した。ショーの中盤、子供を抱えた黒いシャツの男性が客席の前方に突然やってきた。客席に降りてパフォーマンスするばいきんまんの着ぐるみの前を横切り、座っている。
その後、黒シャツの男性は周囲に何か声をかけられたのか、何度も後ろを振り返っては、強い口調で何かを言い返しているように見える。すると隣に座るベージュのシャツを着た別の男性に強く体をぶつけた後に立ち上がり、頭突きをくらわせていた様子が収められていた。
動画を撮影した男性に話を聞いた。
「10月6日の13時ごろに撮影したものです。保護者1人が残ってショーの場所取りをするルールなのですが、黒いシャツの男性の妻らしき女性はケンカが始まってから現れたので、それまで別の場所にいたようです。
黒いシャツの男性は、ショーの途中で割り込みをしたのかもしれません。何度も後ろを振り返っているのは、近くの人に割り込みを注意されたんじゃないでしょうか」（動画を撮影した男性、以下同）
ステージをずっと撮影していたが、しばらく異変には気づかなかったという。
「黒いシャツの男性が頭突きをしたところで初めて異変に気づきました。ただ、後から動画を見返すと、周囲の人が手を上げるなど、スタッフを呼ぶような動作をしています。音楽の音が大きいので、気づかれなかったのでしょう。
近くに男性スタッフは見当たらず、しばらく女性スタッフだけで男性2人を制止しようとしていました。異様な雰囲気に、前方から後方のスペースへと逃げてくる親子連れもいました」
複数のパトカーが施設へと駆けつけたようだ。
「ショーが終わった後も、黒いシャツの男性はベージュシャツの男性を追いかけている様子でした。やっと来た男性スタッフが、ベージュの男性を非常口から逃がしていました。黒シャツの男性は、スタッフにも何か文句を言っているようでした。
ショーが終わってから30分ほど後に施設を出たら、誰かが通報したのか、パトカーが何台か停まっているのを目撃しました」
スタッフの対応など、「横浜アンパンマンこどもミュージアム」の警備体制について指摘する声もある。同施設に問い合わせたところ、以下のような答えが返ってきた。
「お問い合わせをいただきました事案の詳細につきましては、回答を控えさせていただきます。お客様が安心して施設を楽しんでいただけるよう、今後もスタッフ一丸となって対応してまいります」
楽しいショーが一変、恐怖の現場になってしまった。