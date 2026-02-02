「ぬい活」ブームである。老若男女を問わず、お気に入りのぬいぐるみを飾ったり、一緒にお出かけしたり、写真を撮ったり、思い思いに楽しむ様子はかなり日常的になったといえよう。 市場も活況で、2025年6月の日本玩具協会の発表によれば、昨年対比115.3%の伸長率でぬいぐるみ市場の規模は拡大しているという。 当然、参入者も増えており、国内の老舗メーカーに加え、「ラブブ」のポップマートを始めと