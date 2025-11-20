»³ËÜÍ³¿¤¬¤¤¤Ä¤â¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁêËÀ¡É¡¡¿·CM¤¬¸ø³«¡ÄWS¤Î¶½Ê³¤¬ÁÉ¤ë
»³ËÜÍ³¿¤¬°¦°û¤¹¤ë¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
¡¡º´Æ£À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï20Æü¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ª¤è¤Ó¥·¥ê¡¼¥ºMVP¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¡¢Æ±Æü¤è¤ê¿·CM¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥É¥ê¥ó¥¯ºÞ¡Ö¥æ¥ó¥±¥ë²«Äë¡×¡ÊÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Ë¤Î¡Ö¥æ¥ó¥±¥ë¡Ø½Ë¡ªÀ¤³¦°ì¡õMVP¼õ¾Þ¡ÙÊÓ¡×¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢»³ËÜ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î²÷Åê¤äÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤â·ç¤«¤µ¤º°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥æ¥ó¥±¥ë¤Ï¡¢»³ËÜ¤â°¦°û¡£1·î¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥ó¥±¥ë²«Äë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£µå¾ì¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥æ¥ó¥±¥ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤éÎ¥Ã¦¤â¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ìÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨2.49¡¢12¾¡8ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î¥ê¡¼¥°3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë