「天気予報ハズれて雨！」でも安心♡【ワークマン】大人が頼れる！「優秀シューズ」

天気予報がハズレて急な雨。そんな日でも【ワークマン】の「優秀シューズ」なら安心かも。大人のコーデにすっと馴染むデザインながら、防水仕様で頼もしい。今回紹介するサファリシューズとサイドゴアブーツは、機能性優秀なうえにシャレ見えし、デイリーにも履きたくなりそう。天気に左右されずおしゃれを楽しみたい大人女性におすすめです。

雨の日やアウトドアに頼もしいサファリシューズ

【ワークマン】「防水サファリシューズ」\1,900（税込）

ほどよくボリュームのあるソールながら、全体はすっきりとしたフォルムが魅力のサファリシューズ。防水加工が施されているので、雨の日でも気負わず履けるのがうれしいポイントです。アッパー部分はマットな質感で、ハードになりすぎず大人の装いにもマッチ。履き口には合皮が巻かれていて、足あたりにも配慮されています。デイリーからアウトドアまで活躍する優秀シューズです。

デニムスカートとなら大人も楽しめるアウトドアコーデ

デニムスカートに配色マウンテンパーカーを合わせた、軽快なアウトドアコーデ。足元は防水仕様のサファリシューズで、天気やぬかるみを気にせずアクティブに過ごせそう。オリーブカラーを選ぶことで、コーデにほどよいアクセントをプラス。タイトなシルエットのスカートが全体をすっきり見せ、大人バランスにシフト。ボーダーTをのぞかせれば、休日にぴったりなスタイルに仕上がります。

晴れの日も履きたくなりそう！ サイドゴアブーツ

【ワークマン】「レディース防水サファリサイドゴア」\2,300（税込）

上品な印象のサイドゴアブーツは、やわらかなベージュが足元を軽やかに見せて、雨の日でもクリーンな印象に。防水加工が施されているので、急な雨にも心強い存在。伸縮性のあるサイドのゴムで着脱がスムーズなのもポイントです。千鳥格子のライニングもほどよい遊び心を添えてくれます。

プリーツスカートと合わせでフェミニンさをセーブ

プリーツスカートにサイドゴアブーツを合わせた、大人にちょうどいいバランスのスタイリング。ほどよくフェミニンさをセーブしつつも、上品な印象に仕上がります。軽やかなプリーツの揺れ感がサイドゴアブーツのハンサムさをやわらげて、抜け感をプラス。ベージュやアイボリーなどの明るいカラーを合わせれば、重くなりがちな雨の日でも気分が上がりそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase