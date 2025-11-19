〈大島優子が「不倫のほうがダメだよ」と怒り〉文春砲を食らった元AKB48劇場支配人が初めて明かす「あのとき」

2005年、秋元康氏のプロデュースにより「会いに行けるアイドル」をコンセプトとして誕生したAKB48。大規模な握手会、選抜総選挙など画期的な手法で一時代を築いたこの国民的アイドルグループの黎明期から最前線で戦い続けた男がいた。元AKB48劇場支配人・戸賀崎智信氏が初めて明かす、激動と奮闘の記録。

中編記事『吉本興業が〈前田敦子卒業発表〉に激怒したワケ、指原莉乃の文春スキャンダル対応のモヤモヤ…元AKB48劇場支配人がいまだから語れる「ホンネ」』より続く。

突如現れた「文春記者」

2013年は人気メンバーの卒業発表も相次いだ。

2月には板野友美、4月には秋元才加、6月には篠田麻里子、そして大晦日には大島優子が卒業を発表した。売れない頃からグループを牽引していたメンバーたちがいなくなり、AKB48は完全に第一エンジンが切り離されたような状況だったように思う。

そして、当時AKB48グループ総支配人だった僕自身が世間を騒がせたのもこの年だ。

ついに僕が「週刊文春」のターゲットになったのだ。いままでこの連載でメンバーのことを散々書いてきたのだ。当時語れなかったことも含め、なにがあったのかをきちんと明かしたいと思う。

11月15日の夜の出来事から話そう。

この日は僕の40歳の誕生日だった。当時の僕は知人が始めた麻布のレストランに頻繁に通っていて、不惑を迎えたその晩も妻と一緒に店を訪れていた。食事をゆっくり楽しみながらも、口寂しくなるたびに僕は席を立ち、非常階段の踊り場で“一服”を繰り返した。

急展開を迎えたのは2日後の17日だ。「仕事、行ってくるわ」と妻に伝え、昼間の時間帯から僕は徒歩圏内にあるラブホテルに向かった。女の子とは部屋で合流。その後、まだ日が高いうちに一緒にホテルを出た。

スーツを着た男が僕にまっすぐ向かってきたのは、その直後だった。

「戸賀崎さんですよね？」

このとき僕は声をかけてきた男をAKB48のファンだと勘違いしていた。我ながら呆れてしまうが、「そうだよ、おいっす！」と上機嫌に答え、がっちり握手まで交わしている。

しかし男が「週刊文春です」と言った瞬間、我に返りすぐに手をふりほどいた。

「いきなりなに、どうしたの？」

「女子大生と不倫してますよね？」

「週刊文春」に掲載された「『ハーブ吸引現場』

どうやら戸賀崎が女遊びをしている。文春はそんな情報を掴んで張っていたのだろう。別に自分の蒔いた種だ。僕が悪く書かれるのは一向に構わない。人相の悪い顔も好きなだけ載せればいい。

けれど、女の子のプライバシーがどれだけ守られるのかわからなかった。下手なことを言えば、顔まで晒されてしまうのではないか。それでも“プロの女性”だったら、さすがにそこまではやらないはずだ。

「してない、してない。隣の子は風俗の女の子だから。これって不倫になるんですか？」

文春の記者も食い下がる。

「別の日もこちらの方と食事してるじゃないですか」

「風俗にもいろいろなタイプがあるから。連れ出しOKのお店なんで」

すると、この話だと埒が明かないと判断したのか、「脱法ハーブも吸ってますよね？」と質問を変えてきた。

「吸ってません。仮にやったとしても合法のハーブ。法的に問題あるんですか？」

その後もいくつか質問に答えたことを覚えている。

2013年11月19日発売の「週刊文春」には、「スクープ AKB総支配人の『脱法ハーブ吸引現場』撮った！」という記事が掲載された。どうやら記者とカメラマンが2週間くらい僕を尾行していたらしい。ビルの非常階段でハーブを吸う僕の写真が何枚も載っていた。ずいぶん後になってスポーツ新聞の記者から「あんな良い写真、滅多に撮れないですよ（笑）」と絶賛されるほど良いアングルの写真だった。

肝心の記事には、戸賀崎智信は脱法ハーブを吸引し、さらに不倫までしているという内容がびっちり書かれていた。

この場を借りてはっきりさせようと思う。

ハーブも、不倫も、事実だ。

大島優子にも怒られる

しかし、ハーブに関しては違法なものでは断じてない。脱法ハーブの使用はときに逮捕される。しかし僕はこの件でお縄についてない。ただ、紛らわしいものを吸っていたという点は弁解するつもりはない。

不倫に関しても、妻にきちんと説明し、謝罪をしている。離婚もしていない。そもそも僕の家の問題なのだから世間には関係ないはずだ。

ただ、メンバーでもないスタッフがグループの評判を落とし、何よりメンバーだけでなく、お子さんを預けている親御さんも不安にさせる行為をしてしまったのは紛れもない事実だ。記事が出た後、秋元先生や窪田さんに怒られた。ちなみに（大島）優子にも「ハ―ブよりも不倫がダメだよ。奥さんが可哀想」と怒られた。

後にわかったことだが、当時僕の運転手を務めていたスタッフが文春に垂れ込み、撮影の段取りまで整えていたらしい。実は、彼は水商売時代の後輩だった。「なんでもいいので仕事をやらせて欲しい」と熱心だったので、僕の運転手をお願いしたという経緯がある。

つまり、僕を見込んで頼ってきてくれた人間が、最終的に僕を裏切ったのだ。当時の僕は天狗だった。彼にストレスを与えるような言動も少なからずあったはずだ。調子に乗っていた己の態度が、彼をそのような行動に駆り立てたのだろう。

いまでも僕は彼を恨んでいない。悪いのはすべて僕なのだ。

文春の記事が世に出て3ヶ月が経った2014年2月24日、僕はAKB48グループ総支配人の任を解かれ、「48グループカスタマーセンター長」に異動となった。簡単に説明すると、握手会の会場でファンの意見や苦情を聞くお客様係だ。

この人事については、世間を騒がせたにもかかわらず僕がクビにならないので、当時批判していたファンも多かったようだ。「カスタマーセンター長に降格させられたのだ」と捉えられることも多い。

まず、この騒動のことはきちんとファンの前で説明をしたかった。しかし運営側に強く止められ、結局それは叶わなかった。もちろん、この責任は取るべきだと考えていたので辞任も申し出ている。しかしこれもまた慰留されて残る形になった。

それに、カスタマーセンター長の仕事も自ら願い出て就けてもらったポジションだ。昔から僕はメンバーに歌や踊りの指導をしてきたわけでもない。PVの演出を指示できるわけでもない。AKB48に携わるようになって以来、僕がずっと取り組んできたのはファンの声を聞くことだけだ。総支配人という大袈裟な看板はずいぶん前から下ろしたいと考えていた。

秋元康からのエール

最後に、僕の人生の悲劇と転機の話もしておこうと思う。

文春報道から1ヶ月ほどが経った頃だろうか。僕は12月から約2ヶ月の休みをもらっている。謹慎を言い渡されたわけでもなく、報道が堪えたわけでもない。

生まれたばかりの我が子がこの世を去ったのだ。

愛する子どもの死は、僕の心を人生で一番深くえぐった。文春の記事は誰が悪いのか明確だ。責任は他の誰でもない、自分にある。だが、子どもの突然の死はそうではない。誰のせいでもなかったのだ。この悲劇の意味をどう捉えたらいいのか。当時の僕にはまるでわからなかった。

だから自宅にこもり、考え続けた。そして、こう考えることでようやく消化できるようになった。

「人生には必要なことしか起きない」

シンプル過ぎて拍子抜けしてしまった人もいるかもしれない。でも、この考えに行き着くまでつらかった。考え尽くしたのだ。人生で起こる出来事の意味を考えて、考えて、考えて……考え得る選択肢をひとつひとつ潰して残ったのが、これだった。

無駄な出来事はなに一つないのだ。文春報道には感謝すらしている。あの出来事がなければ、僕はいまも勘違いしたまま生きていたかもしれない。

2014年の2月26日、AKB48の35枚目のシングル「前しか向かねえ」が発売された。少し前に秋元先生から短いメールが届いていた。

「このタイトルは戸賀崎のために考えたよ」

先生の小さなエールが心に沁みた。

