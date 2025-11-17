『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）12月1日放送回の出演アーティスト、歌唱曲が発表された。

（関連：星野源が歌った嘘偽りなき“人間宣言” ツアー後に再考する、『Gen』を形作った音楽家としての原点）

今回発表されたのは、いきものがかり、ISSA、Kis-My-Ft2、原因は自分にある。、こっちのけんと、This is LAST、Travis Japan、星野源、Little Glee Monster。

星野源は、任天堂のゲーム『スーパーマリオブラザーズ』の35周年テーマソングとして作られ、今年リリースしたアルバム『Gen』の創作の起点ともなった「創造」をフルサイズで披露。いきものがかりは、アニメ『キングダム』第6シリーズのオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、勇敢な世界観に歌い上げる「生きて、燦々」をフルサイズで歌唱する。

Kis-My-Ft2は最新シングルの表題曲で、「忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜びやハッピー（＝Joy）を見つけながら、集めながら、鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！」というメッセージが込められた「&Joy」をフルサイズテレビ初披露。Travis Japanは最新アルバム『’s travelers』収録曲の「Welcome To Our Show Tonight」をテレビ初パフォーマンスする。

Little Glee Monsterは、美しいハーモニーと冬の情景が感じられる最新クリスマスソング「クリスマスイブニング」。ISSAは、人生に悩む人の背中をそっと押してくれる、m.c.A・Tプロデュースの最新曲「Everything is a part of My Life.」を予定している。また、原因は自分にある。は、川谷絵音が書き下ろし、グループの文学的／哲学的世界観をさらに深める楽曲「パラノイドランデブー」をフルサイズでテレビ初披露する。

さらに、This is LASTは放送中の夏帆×竹内涼真W主演の火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に書き下ろした主題歌「シェイプシフター」をフルサイズテレビ初歌唱。こっちのけんとは、大泉洋主演のドラマ『ちょっとだけエスパー』の主題歌にもなっている「わたくしごと」を披露する。

『名曲ライブ！ライブ！』では、この季節にぴったりな冬の名曲を続々とライブ。こっちのけんとは槇原敬之の名曲「冬がはじまるよ」を、ISSAは藤井フミヤの名曲「Another Orion」を歌い上げる。

また本番組では、12月の3週にわたり『三大Fes.』を放送することが決定。その第1弾として、12月15日に『クリスマスラブソングFes.』が放送され、アーティストが“この季節に聴きたい珠玉のラブソング”を続々と披露する。WEST.、ORANGE RANGE、King & Prince、なにわ男子、Perfume、FRUITS ZIPPERの出演が決定しており、星野源によるプラチナライブも予定されている。

12月22日には、第2弾『クリスマス年間ランキングFes.』を放送。今年の音楽シーンを総決算するような、2025年を彩ったアーティストが集結する。『三大Fes.』の締め括りを飾るのは、12月31日放送の『年越しカウントダウンFes.』。23時45分から翌朝5時まで、アーティストのライブと共に新年を迎える、恒例の年越しスペシャルを放送予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）