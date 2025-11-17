¥Ý¥¤³èYouTuber¡¦µ´´ÝÀ¬Ìé¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¡ÖApple¥¢¥«¥¦¥ó¥È10%´Ô¸µ¡×¤Ç¡Ö¤³¤Î¥ëー¥È¤Ê¤éºÇÂç3%¤â¾å¾è¤»¡×¤Î¿À²òÀâ¡ª
¡Ú10%´Ô¸µ¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë4¼Ò¤ÎApple Account¥Á¥ãー¥¸¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª¹¹¤Ë´Ô¸µÎ¨¤ò¹â¤á¤ëÎ¢µ»¤â¶µ¤¨¤Þ¤¹――¥Ý¥¤³èYouTuber¤Îµ´´ÝÀ¬Ìé¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÏÃÂê¤ÎApple¥¢¥«¥¦¥ó¥È10%´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£µ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥íー¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î4¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ±»þ¤ËÆ±¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤È¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
11·î17Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸¤ÇApple¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÎß·×5000±ß°Ê¾å¥Á¥ãー¥¸¤·¡¢¥ì¥·ー¥È¤òÀìÍÑ¥Úー¥¸¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö10%Ê¬¤ÎApple¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤¬´Ô¸µ¡×¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¹Ô¤¯¤Ê¤é¤Ð¥íー¥½¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç10Ëü±ß¤Þ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¡¢¹ç·×4Ëü±ßÊ¬¤ÎApple¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Î³èÍÑÊýË¡¤ä¡¢Apple¥¢¥«¥¦¥ó¥È»Ä¹â¤¬30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëµ´´Ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×»²²Ã¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇWAON¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎºÇÂç3%´Ô¸µ¥¢¥Ã¥×¤ÎÎ¢µ»¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¥Á¥ãー¥¸¤Î¥ëー¥È¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ïnanaco¤ò²ð¤·¤¿´Ô¸µÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤Î¥ëー¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÈÌÅª¤Ë1.5%´Ô¸µ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇÂç2%´Ô¸µ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏºÇÂç3%¡×¤È¡¢´Ô¸µÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¥³¥Ä¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¼ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¥ì¥¸¤ÇApple¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÐ¾Ý¡×¡ÖApple¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡×¤ÈÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤¿¡£
µ»ö¸åÈ¾¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¡Ö³ÚÅ·¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¡×¾ðÊó¤ä¡¢Æ±»þ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖD¥Ý¥¤¥ó¥È10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥»ー¥ë¤Ê¤É¤â´Ê·é¤Ë¥Õ¥©¥íー¡£¡ÖÂåÉ½Åª¤ÊEC¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥ÇーÆüÄø¤â½ÐÂ·¤Ã¤¿¤Î¤Ç·×²èÅª¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¡×¤ÈÄó°Æ¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤â¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç1Ëü±ß¥Á¥ãー¥¸¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³µÍ×Íó¤«¤é¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
