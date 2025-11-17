NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の公式Instagramが更新され、風間俊介と津田健次郎のオフショットが公開された。

投稿では、鶴屋喜右衛門役の風間俊介と滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）役の津田健次郎が、“デュエル”ポーズをする姿が切り取られている。二人は、大人気アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』シリーズで共演した仲。風間は主人公・武藤遊戯を、津田は遊戯のライバル・海馬瀬人を演じた。二人にとって、まだキャリアが浅い時期での大役だったこともあり、思い入れも特別な作品の様子。

風間はあわせて投稿された動画内にて、「津田さんとこうやってコメントすることって多々あったんですよ」「ちょんまげで撮るとは」と、大河ドラマで津田と共演することへの感慨深さを語ると、津田も「まさかちょんまげとはね」とコメント。

風間は津田と並ぶ立つことを、「特別な戯れ」と表現し、「うちら気を抜くとすぐ命を懸けちゃうんで」と『遊☆戯☆王』になぞらえてコメント。風間と津田の特別な関係が垣間見える映像となった。

（文＝リアルサウンド編集部）