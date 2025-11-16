Image: shutterstock

AI生成画像・動画がネットにたくさん出回り、ときにそれがフェイクニュースとして拡散され、信じてしまう人がいます。AI生成コンテンツが非常にリアルになってきていて見分けにくいのが問題。

これ、ヴィジュアルだけの話ではないんです。オーディオコンテンツでも同じことが起きています。

フランス発の音楽ストーリーミングサービス、Deezerの調査によれば、大半の人が、人間が作った曲とAIが作った曲の違いはわからないのだそう。

8カ国9000人を体調に調査

Deezerは、調査会社Ipsosとともに、8カ国（アメリカ・カナダ・ブラジル・イギリス・グランス・オランダ・ドイツ・日本）9000人を対象に調査を実施。さまざまな曲を聴いてもらい、人間が作ったものかAI生成によるものかを答えてもらいました。結果、97％が不正解。

この結果を聞いた調査参加者の意見はさまざま。52％は聞き分けられなかったことに気まずさや不快感を持ったと回答。51％はAI生成曲は今後質が低下していく（AIスロップの発生）と回答。注目すべきは、聞き分けはできなかったものの、参加者の8割の人がAI生成曲はそれとわかるようラベルつけをして欲しいと思っていること。

これにDeezerのCEO、Alexis Lanternier氏は「ユーザーは音楽を大切にしており、AI生成か人間作なのか知りたいと思っているのは明確です」とコメントしています。

AI生成曲へのクレジット表記は必要か？

AIが作った曲は、それとわかるように表示する必要があるのでしょうか。フェイクニュースと違って、知らずに曲を楽しんでも問題はないのではないのでしょうか。

今年初め、The Velvet Sundownというバンドの曲が、Spotifyで何百万回と再生されました。のちにAI生成プロジェクトだったことが明かされ、AI曲には表示が必要だという意見が多くでました

Spotifyは、今年9月、音楽業界の新たな基準として楽曲クレジットとしてAI使用を公開すべきだという考えを支持。（一方で、SpotifyのThe Velvet Sundownのページには表記ないんですけどね。）一方、Deezerはプラットフォーム上でAI表記をすでに導入。AI生成曲は増えているといいます。9月には、プラットフォーム上にアップロードされた曲の28％がAI生成だと発表しています。

聞き分けができない理由の1つは、数が多いうえにさらなる増加傾向にあるから。懸念すべきは、それらの楽曲は今まで人間のミュージシャンが生み出してきた曲を学習して作られていることです。

Lanternier氏は、

音楽業界にとってこれは当然考慮すべき問題だとし、AI企業は著作権ある音楽でAIモデルをトレーニングすべきではない。

と批判。また、調査では、70％の人がAI生成曲が、音楽で生計を立てている人たちを脅かすと考えていることもわかりました。

ミュージシャンからの反撃

ヨーロッパでは、AIからミュージシャンを保護する姿勢がすでに見えはじめています。ドイツでは、歌詞でのトレーニングは、OpenAIのChatGPTによる知的財産侵害と裁判所が判決をだしたばかり。

しかし、ヨーロッパ全土が同じ方向を向いているわけではありません。エルトン・ジョン氏やデュア・リパ氏、ポール・マッカートニー氏などイギリスのミュージシャンが一丸となって、AIからの著作権保護を目的に、イギリス政府に規制修正を求めました。が、これは叶わず。

昨年4月には、エアロスミスやビリー・アイリッシュなどが、AI開発者に向け、人間のアーティストに代わる、脅かすようなAI音楽生成技術やツール、コンテンツの開発、導入は望まないとする文書を公開。また、業界トップであるユニバーサルやソニー、ワーナーは、AI音楽スタートアップのSunoとUdioを著作権侵害で提訴しています。

が、AI vs. ミュージシャンという安易な構図ではないのが難しいところ。

AI共存は避けられない

ユニバーサルは、Udioと早期和解しただけでなく、今年秋には連携を発表。ユニバーサルのもつ曲のみでトレーニングした新たなプロダクトをUdioを作り出すプロジェクトを進めています。

SpotifyもAI利用を活発化。AI DJとも言える、ユーザーカスタマイズ型のラジオ番組のような機能を展開。音楽生成ではないものの、音楽に関わる仕事でAI代替を進めた形となっています。また、ソニーやユニバーサル、ワーナーとコラボして、さらなるAIプロダクトを開発するともいいます（詳細一切不明）。SpotifyのGustav Söderström氏は、AIをスマートフォン以来の大きな技術改革とし、すでに音楽の形を変え始めていると語っています。

Spotifyに限らず、いや、音楽業界に限らず、AIを敵視し排除するのはもはや不可能。それでも、人間が作った曲とAIが作った曲を表示してほしい、知りたいと思うのはなぜか…。

それは、その曲を作った人、アーティストだけでなく、映画のサウントラやCMソング、パソコンを開いたときの音、駅やお店で流れる曲など、日常に溶け込んだ音楽を作り、それを仕事にして生きている人たちの姿が頭をよぎるからではないでしょうか。