「最近、どこでも"あの話"は本当か？と聞かれるんやけど、そんなんわかるわけないやろ」──こう嘆息するのは六代目山口組関係者だ。

【写真】司組長が腹心の急逝で見せた「哀愁漂う背中」 車内にはトレードマークのサングラスがびっしり

ここ最近、暴力団関係者、マスコミ、警察関係者の間で話題になっているテーマがある。それは"司忍組長が2月に引退して、竹内照明七代目が誕生する"というものだ。いずれの話も「来年早々にも司組長が引退する」という内容である。実話誌記者も話の存在を認知した上でこう語る。

「情報の出どころはYouTubeの動画だと思われます。最近、YouTubeでは六代目山口組をはじめとした暴力団情報を取り扱う動画が多く出回るようになった。

動画の多くが万単位で再生されていて、なかには"暴力団YouTuber"のような存在も。投稿者に取材したこともありますが、国内だけでなく海外の視聴ユーザーも多いといいます。それだけに再生数稼ぎのような動画も広まっていて、情報の真偽が掴みづらくなっている」

「情報を制するものは戦いを制する」という言葉は、現代暴力団においても当てはまる。今年4月に六代目山口組の一方的な宣言により終結した分裂抗争でも、YouTubeをはじめとした各メディアの影響力を利用と指摘するのは前出・六代目関係者だ。

「分裂直後、神戸山口組側はしきりに各メディア、SNSなどを通じて"司組長、高山清司若頭（現・相談役）ら弘道会が山口組を私物化している"というような発信を繰り返した。

分裂から1年ほどは神戸山口組に移籍する組や、組員も多く、メディアでも神戸優勢というような論調が多く、それは情報戦の影響もあったのかもしれない」

焦点は「司組長の誕生日会」

では、今回の「司組長2月引退説」はどうなのか。複数の警察関係者、山口組関係者に取材をしたが、「そんな事実は確認できていない」と一蹴された。警察関係者はこう明かす。

「山口組に関する情報は"漏れる情報"と"絶対に漏れない情報"がある。前者は組員の破門、絶縁から盃などの行事のスケジュール。対して後者の最たる例が六代目山口組本部の人事情報だ。こうした情報は"プラチナ（六代目山口組では直参組長を指すケースが多い）"でも事前に知らないこと⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠はザラで、"執行部（若頭、若頭補佐らで構成。六代目山口組の運営方針を決めているとされる）"に属するトップ陣にしか共有されない。

警察が直参組長を起訴できるか難しい案件でも逮捕するのは、組織に関する情報収集ができるからだろう。

今回の話は"トップの交代"に関する憶測で、本来的には最上級の機密だ。素性がわからないYouTuberに流れている情報の大半が事実と異なる。六代目側の不穏な情報を流すことで新たな分裂を策略している可能性もある」

一方で、六代目山口組が抗争終結宣言後、人事を繰り返し、「執行部」が大幅に若返りを画策しているのも事実だ。前出・実話誌記者はこう推測する。

「山口組の組長は原則終身制ですが、司組長は来年1月に84歳を迎えます。また、過去の山口組の歴史を見ても代替わりに際してトラブルが起きてきたため、司組長も引き際に関して頭を悩ませているでしょう。

山口組⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠は12月13日に"事始め"を行ない、一足先に新年を迎えるため、年内は大きな動きはないと見られる。関心が集まっているのは来年1月の司組長の誕生日。同時に新年会も催され、例年司組長は新年の⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠抱負をスピーチします。今回は抗争終結宣言の後、初の誕生日であるため、その発言内容に今後の山口組の在り方を示唆する材料があると見ています」

抗争終結宣言から半年以上が経つが、日本最大の暴力団組織には強い関心が寄せられている。はたしてその行く末は──。