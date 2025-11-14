お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、8日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。あるアーティストの長酒エピソードを回想した。

この日は沖縄出身の歌手・三浦大知と一緒に「大阪ワンコイングルメツアー」のロケを敢行。大阪・大正区で沖縄料理に舌鼓を打っていると、お酒の話になった。

「昔飲んでいましたが、最近はやめてまして」という三浦は、沖縄県人のお酒について「強いというよりか、長くないですか？」と話し、「ISSA兄ちゃんとかも“帰らない”」と「DA PUMP」ISSAの名前を出した。

すると浜田の表情が一変。「あいつ、しつこいで〜！ずっと飲んでるで」と暴露した。

深酒で寝てしまうこともあるので、三浦は「帰った方がいいですよ」とタクシーに乗せてISSAを自宅へ“搬送”するというが、「20分ぐらいすると戻ってきたりするんですよ。シャワー浴びて」と苦笑い。

これには浜田も「腹立つわ〜。なんでリセットすんの」とISSAの長酒に怒り笑いを見せ、「確かに、強い、長いのイメージはあるな」と振り返っていた。