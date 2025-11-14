この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『ライギョ水槽に虫が大量に…顕微鏡カメラで観察してみる。【やせすぎ雷魚36日目】』と題した動画で、YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが雷魚水槽内に発生した謎の白い生物について詳しく語った。

動画の冒頭、現在「痩せた雷魚を太らせよう計画」を毎日更新していることに触れた。そんな中で、「雷魚の水槽、めちゃめちゃ濁ってます」と語り、うっかり外部フィルターのスイッチを切ったままにしてしまい、水質が急激に悪化した経緯を明かした。大量の餌を与えた影響もあり、「めちゃめちゃうんち出てたんですよ」と、排泄物の多さに驚きつつも反省を見せた。

さらに水換えなど対策後も、真釣さんは「水槽内に、ちっちゃいこの白い、この粒々、これね、めっちゃ浮いてるんですよ」と異変に気付く。顕微鏡カメラでの観察を実施し、「これ、え、これ何？寄生虫？雷魚のうんちから出てきた？虫下しの効果が出てる？」と、白い生物の正体を探った。プラナリアやミズミミズなどの類と推測しながらも、「どっちかといったらやっぱミズミミズっぽいな」「水質の悪化が原因か」と、自らのミスを率直に認め、「多分ミズミミズじゃないかなと思う。水汚れてたしね」と見解を述べた。

「フィルターのスイッチを入れ忘れたことによって一気に水が汚れて、そして爆湧きした」と経緯を振り返る一方で、「この水の中にはね、バクテリアがもう定着してますよ……全部一気に入れ替えちゃうとそのバクテリアがいなくなっちゃう」と、慎重な水換えの理由も解説。「今度からもっと気をつけるようにします。申し訳ない」と、雷魚や視聴者への謝罪も忘れなかった。

動画は、観察の結果「でもほっぺたのお肉本当に復活してきたと思わない？だいぶお肉ついてきて」と雷魚の体調変化に前向きな締めで終了。今後も水槽の変化や雷魚の成長を見守る姿勢を見せていた。

YouTubeの動画内容

02:00

フィルター停止で謎の白い生物が大発生！
03:31

柚痩せた雷魚水槽に湧く白い生き物の正体は？
06:05

過去最大級？水槽生物の爆湧き現象再び

関連記事

真釣ちゃんねる「父親からもらったボラで激変」ガリガリ雷魚に“どっしり感戻ってきた！”

真釣ちゃんねる「父親からもらったボラで激変」ガリガリ雷魚に“どっしり感戻ってきた！”

 真釣ちゃんねる「ウシガエルでライギョを太らせる計画」驚きのサワガニも登場！

真釣ちゃんねる「ウシガエルでライギョを太らせる計画」驚きのサワガニも登場！

 真釣ちゃんねる「雷魚の劇的回復に注目！『エビを食べてくれ！』やせすぎ雷魚に願い込めて」

真釣ちゃんねる「雷魚の劇的回復に注目！『エビを食べてくれ！』やせすぎ雷魚に願い込めて」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

真釣ちゃんねる_icon

真釣ちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 26.70万人 1887 本の動画
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube