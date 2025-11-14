「AMIRON 200」

メディア・インテグレーションは、beyerdynamicの耳掛け式完全ワイヤレスイヤフォン「AMIRON 200」を、11月21日に発売する。価格は33,110円で、カラーはblack、sport、white。

「beyerdynamicの妥協のないサウンドはそのままに、オープンデザインを取り入れた快適な装着感を実現した」という。人間工学に基づいたイヤーフックと超軽量設計により、安定した装着感と快適なつけ心地を両立した。

サウンド面では、「クリアな高域、バランスの取れた中域、そして力強い低域を再生し、躍動感あふれるディテール豊かなサウンドであなたの走りを後押しする」とのこと。

オープン構造のため、ランニング中も安全を保つことができ、直感的なタッチコントロールで、音楽や通話の操作もスムーズに行なえる。激しいトレーニングやアウトドアでの使用を想定してデザインされており、IP54の防塵防水仕様。

充電ケース

バッテリー駆動時間は、イヤフォン単体で最大11時間、ケース併用で合計最大36時間。5分の充電で90分使える急速充電が利用でき、ケースはワイヤレス充電に対応する。Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBCとAACをサポートする。

「beyerdynamic」アプリに対応し、アプリからサウンドプロファイルや機能を細かく調整できる。

「beyerdynamic」アプリに対応

「AMIRON 200」(black)

「AMIRON 200」(sport)

「AMIRON 200」(white)