シベリアンハスキーさんの優しすぎる姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で104万回再生を突破し、「こういう優しい世界の動画を観ると涙が出ます」「目や鳴き声が優しい」「傷つけないようにってなってるの可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：出産のため1週間ぶりに帰宅→大型犬が赤ちゃんを見た瞬間に…泣ける『はじめましてのご挨拶』】

ママとの1週間ぶりの再会

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」の投稿主さんの家には、『いちみ』ちゃんというシベリアンハスキーが暮らしています。その日、いちみちゃんはソワソワしていました。大好きなママが1週間ぶりに家に帰ってくる日だったからです。

ママと再会し、大喜びのいちみちゃん。そして、一度部屋から出て行ったママが再び戻ってくると…。なにやら、ママの腕の中には小さな赤ちゃんが。実は、ママは出産のために家を空けていたのでした。いちみちゃんは、不思議そうな顔で赤ちゃんを見つめたといいます。

赤ちゃんを見た瞬間に…

いちみちゃんは、初めて見る赤ちゃんに興味津々だったそう。自分と比べてあまりに小さい赤ちゃんに、すぐに母性が湧いたようです。優しく鼻で触って「初めまして」と挨拶をしたのでした。

突然小さな声をあげたり、想定外の動きをしたりする赤ちゃんに、いちみちゃんは首を大きく傾げて不思議そうな顔もしていたといいます。この日からいちみちゃんはお姉ちゃんに。いちみちゃんにとっては、生まれて初めて赤ちゃんと共に暮らすことになったのです。

子煩悩な姿に感動の声が続出

いちみちゃんは、ママが驚くほど赤ちゃんのお世話に協力的だったといいます。赤ちゃんが泣けば、一目散に様子を見に行ったそうです。おむつ替えやお昼寝も寄り添い、いつも赤ちゃんの成長をそばで見守っていたといいます。

赤ちゃんのベッドを覗くときは、揺らさないようにそっと立ち上がって前足を置くそう。赤ちゃんがなかなか寝付けないと、ベッドを揺らしてあやしてあげることもあるそうです。

いつでも赤ちゃんを優しく見守るいちみちゃんの姿に、ママも感謝の気持ちでいっぱいなのだとか。こんなに優しいお姉ちゃんがいれば、赤ちゃんものびのびと成長していけることでしょうね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「もう気分は母ちゃん」「優しい眼差しに癒されました」「もう弟くんを守るべき存在って理解してますね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」には、いちみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。