【出場校一覧】第104回選手権｜全都道府県の予選決勝＆代表校を一挙にチェック！
第104回全国高校サッカー選手権大会
＜全出場48代表校一覧＞
【北海道・東北】
★北海道
北海（２年ぶり14回目）
★青 森
青森山田（29年連続31回目）
★岩 手
専大北上（２年連続４回目）
★宮 城
聖和学園（３年ぶり６回目）
※仙台育英が出場辞退のため、準優勝校が繰り上げで出場
★秋 田
秋田商（４年ぶり47回目）
★山 形
山形明正（２年ぶり２回目）
★福 島
尚志（５年連続16回目）
【関東】
★茨 城
鹿島学園（３年ぶり12回目）
★栃 木
矢板中央（３年連続15回目）
★群 馬
前橋育英（５年連続28回目）
★埼 玉
昌平（２年ぶり７回目）
★千 葉
流経大柏（２年連続９回目）
★東京Ａ
堀越（３年連続７回目）
★東京Ｂ
早稲田実（２年ぶり２回目）
★神奈川
日大藤沢（２年ぶり８回目）
★山 梨
山梨学院（２年連続11回目）
【北信越】
★長 野
上田西（２年連続４回目）
★新 潟
帝京長岡（２年ぶり11回目）
★富 山
富山一（２年ぶり35回目）
★石 川
金沢学院大附（２年連続２回目）
★福 井
福井商（２年連続３回目）
【東海】
★静 岡
浜松開誠館（３年ぶり３回目）
★愛 知
東海学園（５年ぶり５回目）
★岐 阜
帝京大可児（７年連続12回目）
★三 重
宇治山田商（11年ぶり２回目）
【関西】
★滋 賀
水口（29年ぶり16回目）
★京 都
京都橘（３年連続12回目）
★大 阪
興國（６年ぶり２回目）
★兵 庫
神戸弘陵（２年ぶり13回目）
★奈 良
奈良育英（５年連続18回目）
★和歌山
初芝橋本（２年ぶり18回目）
【中国】
★鳥 取
米子北（16年連続21回目）
★島 根
大社（４年ぶり12回目）
★岡 山
岡山学芸館（５年連続８回目）
★広 島
広島皆実（３年ぶり18回目）
★山 口
高川学園（７年連続31回目）
【四国】
★香 川
高松商（４年ぶり25回目）
★徳 島
徳島市立（４年連続22回目）
★愛 媛
新田（５年ぶり４回目）
★高 知
高知（２年連続20回目）
【九州・沖縄】
★福 岡
東福岡（２年連続24回目）
★佐 賀
佐賀東（３年連続15回目）
★長 崎
九州文化学園（初出場）
★熊 本
大津（５年連続22回目）
★大 分
大分鶴崎（２年連続８回目）
★宮 崎
日章学園（４年連続19回目）
★鹿児島
神村学園（２年ぶり12回目）
★沖 縄
那覇西（２年連続19回目）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
