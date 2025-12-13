写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

第104回全国高校サッカー選手権大会
＜全出場48代表校一覧＞

【北海道・東北】
★北海道
北海（２年ぶり14回目）

★青　森
青森山田（29年連続31回目）

★岩 手
専大北上（２年連続４回目）

★宮 城
聖和学園（３年ぶり６回目）
※仙台育英が出場辞退のため、準優勝校が繰り上げで出場

★秋　田
秋田商（４年ぶり47回目）

★山　形
山形明正（２年ぶり２回目）

★福　島
尚志（５年連続16回目）

【関東】
★茨　城
鹿島学園（３年ぶり12回目）

★栃　木
矢板中央（３年連続15回目）

★群　馬
前橋育英（５年連続28回目）

★埼　玉
昌平（２年ぶり７回目）

★千　葉
流経大柏（２年連続９回目）

★東京Ａ
堀越（３年連続７回目）

★東京Ｂ
早稲田実（２年ぶり２回目）

★神奈川
日大藤沢（２年ぶり８回目）

★山　梨
山梨学院（２年連続11回目）

【北信越】
★長　野
上田西（２年連続４回目）

★新　潟
帝京長岡（２年ぶり11回目）

★富　山
富山一（２年ぶり35回目）

★石　川
金沢学院大附（２年連続２回目）

★福　井
福井商（２年連続３回目）

【東海】
★静　岡
浜松開誠館（３年ぶり３回目）

★愛　知
東海学園（５年ぶり５回目）

★岐　阜
帝京大可児（７年連続12回目）

★三　重
宇治山田商（11年ぶり２回目）
 
【関西】
★滋　賀
水口（29年ぶり16回目）

★京　都
京都橘（３年連続12回目）

★大　阪
興國（６年ぶり２回目）

★兵　庫
神戸弘陵（２年ぶり13回目）

★奈　良
奈良育英（５年連続18回目）

★和歌山
初芝橋本（２年ぶり18回目）

【中国】
★鳥　取
米子北（16年連続21回目）

★島　根
大社（４年ぶり12回目）

★岡　山
岡山学芸館（５年連続８回目）

★広　島
広島皆実（３年ぶり18回目）

★山　口
高川学園（７年連続31回目）

【四国】
★香　川
高松商（４年ぶり25回目）

★徳　島
徳島市立（４年連続22回目）

★愛　媛
新田（５年ぶり４回目）

★高　知
高知（２年連続20回目）

【九州・沖縄】
★福　岡
東福岡（２年連続24回目）

★佐　賀
佐賀東（３年連続15回目）

★長　崎
九州文化学園（初出場）

★熊　本
大津（５年連続22回目）

★大　分
大分鶴崎（２年連続８回目）

★宮　崎
日章学園（４年連続19回目）

★鹿児島
神村学園（２年ぶり12回目）

★沖　縄
那覇西（２年連続19回目）

構成●高校サッカーダイジェスト編集部

