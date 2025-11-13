洞不全症候群と診断され手術を受けていた歌手の美川憲一が、新たにパーキンソン病を患っていたことが分かった。所属事務所が１３日、発表した。

美川は９月、心臓の一部機能が低下する「洞不全症候群」の治療で、ペースメーカーの埋め込み手術を受けたことを公表していた。事務所は「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果、『パーキンソン病』であることが判明しました」と説明し、こう続けた。

「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております。今後の活動につきましては、本人の強い意向も踏まえ、担当医師と慎重に協議を重ね、万全のメディカルサポート体制を整えた上で、下記の公演より再開させていただく予定です」

その公演とは、１２月１４日、愛知・名鉄トヨタホテルでの「美川憲一＆コロッケ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｄｉｎｎｅｒ Ｓｈｏｗ」。そして同１６日、長崎スタジアムシティ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡで開催される「ザ・ゴールデンステージ」。

事務所は「投薬治療とリハビリを続けながらの活動となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、ご理解いただけますと幸いです」としている。