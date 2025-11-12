この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が紹介！毎日に取り入れる押し方のコツ『【うつ病】薬に頼らないで、うつ病の症状を改善するセルフケア』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【うつ病】薬に頼らないで、うつ病の症状を改善するセルフケア』にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が「押すだけで心が楽に」と語り、うつの不調に向けた手もみセラピーの手順を紹介している。



冒頭で音琶氏は、日常の落ち込みだけでなく、更年期や産後に伴う気分の低下にも取り入れやすいと述べ、やる気の低下や睡眠の乱れに悩む人へ実践を促している。着目点は3つの反射区だ。第一に「間脳の反射区」。親指の腹（指紋中央付近）を目安に、人差し指の角で圧を加えると、脳まわりの血流を整え、ストレス緩和を助けるセルフケアとして有効だと紹介している。力が逃げないよう、親指側から押し込むフォームが要点である。



続いて「副腎の反射区」。中指の付け根から下がった骨のキワを目安に、親指の角を斜めに入れる。間脳と組み合わせて押すことで、ストレスに対応しやすい状態をつくるセルフケアとして取り入れやすいと語られている。圧痛点は少し位置をずらして探索するのがコツで、痛みの出方を手がかりに強さと角度を調整するとよい。



3つ目は「卵巣・精巣の反射区」。手の甲側の手首近く、関節の出っ張りから親指1～2本分下を目安に、親指全体で垂直に押す。産後や更年期の不調を抱える人にとって、日常に取り入れやすいポイントとして紹介されている。感覚がつかみにくい場合は指の角で立て気味に押す、もしくは手の向きを変えてアクセスすると、位置が捉えやすい。



実践ルールはシンプルだ。各反射区を7秒キープで3～5回、これを1日3～5回行うことが推奨されている。あわせて水分補給を意識し、体調が優れない日は無理をせず休む。温かい飲み物や好みの香りを添えて、心身を落ち着けながら試すと続けやすい。



フォームの細かな角度や圧の入れ方、圧痛点の見つけ方は、動画内で視覚的に確認しやすい。実践のイメージを具体的に掴みたい人は、音琶氏の手元の動きやカウントの取り方を参考にするとよい。



本編は、日常に取り入れられるセルフケアを探している人や、更年期・産後の気分の揺らぎに悩む人にとっても非常に参考になる内容である。