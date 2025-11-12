この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」で「【保護者必見】子どもの心を閉ざす親のNG声掛け6選」と題した動画を公開。保護者が良かれと思って使っている言葉が、実は子どもの心を傷つけ、閉ざす原因になっている可能性があると警鐘を鳴らしている。

すぎやま氏は、親が子どもに「正しいこと」を伝えようとするあまり、正論をぶつけてしまうことが問題だと指摘。人間は正論では動かず、特に子どもは共感を求めていると解説した。動画では、子どもの心を閉ざすNGな声掛けとして6つのフレーズが紹介されている。

その一つが、「なんでそんなこともできないの？」という言葉である。すぎやま氏はこの言葉を「自己効力感を下げる一番最悪の言葉」と断言。できない理由を問いただすのではなく、「どうすれば改善できるか一緒に考えよう」という姿勢が重要であると語る。

また、「早くやりなさい！」という急かす言葉もNGだ。人間の脳は焦ると処理能力が下がる「認知的負荷」の状態に陥るため、逆効果になるという。代わりに「今日は何時から勉強するの？」と質問形式で問いかける方が効果的だと提案した。

さらに、「お兄ちゃんはできたのに」といった他者との比較は、子どもの自己肯定感を著しく損なうと指摘。比較するならば「昨日の自分」と比べ、子どもの成長を認めてあげることが大切であると述べた。

すぎやま氏は、子どもに必要なのは「正論ではなく安心」であると強調。言葉一つで親子関係は変わるとし、命令や否定ではなく、共感や質問を通じて子どもの自主性を育むコミュニケーションの重要性を訴え、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:43

テーマ「子どもの心を閉ざす親のNG声掛け6選」の提示
01:13

NG声掛け1「なんでそんなこともできないの？」
03:30

NG声掛け4「お兄ちゃんはできたのに」
07:47

思春期の子どもへの声掛けのポイント
08:58

結論：子どもに必要なのは「正論じゃなくて安心」

関連記事

「宿題を忘れても嫌いにならない」元教師が断言、本当に嫌われる生徒の“たった一つ”の特徴

「宿題を忘れても嫌いにならない」元教師が断言、本当に嫌われる生徒の“たった一つ”の特徴

 元教師すぎやま氏「オカマ＝バレたら終わりだと思っていた」ゲイを隠し続けた壮絶な過去と教育現場の現実

元教師すぎやま氏「オカマ＝バレたら終わりだと思っていた」ゲイを隠し続けた壮絶な過去と教育現場の現実

 「勉強しなさい」は逆効果？元教師が明かす、勉強ができる子の親が実践する5つの習慣

「勉強しなさい」は逆効果？元教師が明かす、勉強ができる子の親が実践する5つの習慣
もっと見る

チャンネル情報

静岡の元教師すぎやま_icon

静岡の元教師すぎやま

YouTube チャンネル登録者数 28.20万人 1413 本の動画
教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
youtube.com/@sugitchannel YouTube