元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」で「【保護者必見】子どもの心を閉ざす親のNG声掛け6選」と題した動画を公開。保護者が良かれと思って使っている言葉が、実は子どもの心を傷つけ、閉ざす原因になっている可能性があると警鐘を鳴らしている。



すぎやま氏は、親が子どもに「正しいこと」を伝えようとするあまり、正論をぶつけてしまうことが問題だと指摘。人間は正論では動かず、特に子どもは共感を求めていると解説した。動画では、子どもの心を閉ざすNGな声掛けとして6つのフレーズが紹介されている。



その一つが、「なんでそんなこともできないの？」という言葉である。すぎやま氏はこの言葉を「自己効力感を下げる一番最悪の言葉」と断言。できない理由を問いただすのではなく、「どうすれば改善できるか一緒に考えよう」という姿勢が重要であると語る。



また、「早くやりなさい！」という急かす言葉もNGだ。人間の脳は焦ると処理能力が下がる「認知的負荷」の状態に陥るため、逆効果になるという。代わりに「今日は何時から勉強するの？」と質問形式で問いかける方が効果的だと提案した。



さらに、「お兄ちゃんはできたのに」といった他者との比較は、子どもの自己肯定感を著しく損なうと指摘。比較するならば「昨日の自分」と比べ、子どもの成長を認めてあげることが大切であると述べた。



すぎやま氏は、子どもに必要なのは「正論ではなく安心」であると強調。言葉一つで親子関係は変わるとし、命令や否定ではなく、共感や質問を通じて子どもの自主性を育むコミュニケーションの重要性を訴え、動画を締めくくった。