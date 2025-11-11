¥¯¥Þ¶î½ü¤Ë·Ù»¡´±¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤ë¡¡ËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂç´¿·Þ¡×¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ëÉÔ°Â¤Î¤ï¤±
¿Í´Ö¤Ø¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¥¯¥Þ½ÐË×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î13Æü¤«¤é¶î½ü¤Î¤¿¤á¤Ë·Ù»¡´±¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤¬¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñµ¬Â§¤ò²þÄê¡¢½©ÅÄ¡¢´ä¼êÎ¾¸©¤ËÂ¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù¤Î½Æ´ïÂÐºöÉôÂâ¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¿Íºà¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
·Ã½Ó¾´¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î¸¦½¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×
11·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¤Ç½©ÅÄ¸©·Ù¤È¸©³°¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿·Ù»¡´±¤¬¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³Ø¤Ö¸¦½¤É÷·Ê¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿MC¤Î·Ã½Ó¾´¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¤Õ¤À¤ó·Ù»¡´±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Æ¤Ç¤Ï¼ÍÄø¤â´Þ¤á¤Æ¥¯¥Þ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ç¸¦½¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£È¬Âå±Ñµ±¤µ¤ó¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¤â¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¸ý·Â¤¬Âç¤¤¯¤Æ°ÒÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¡Ê¤¬É¬Í×¡Ë¡¢¤½¤ì¤«¤éÁê¼ê¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼êÉé¤¤¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ¶§Ë½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¸¦½¤¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î·Ù´±¤Ï»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤
50Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼Îò¤ò»ý¤ÄËÌ³¤Æ»ÎÄÍ§²ñÄ¹¤ÎËÙ¹¾ÆÆ¤µ¤ó¤Ï¥¯¥Þ¶î½ü¤Ø¤Î·Ù»¡´±»²Æþ¤ÏÂç´¿·Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿ºâ»º¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê·Ù»¡¡¢¼«±ÒÂâ¡£¹ñ¤¬¼é¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤À¤·¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Öµ¿Ìä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý·Â¤Ê¤Î¤«¡£¥¯¥Þ¤ò·â¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·Ù»¡´±¤Ï¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î·Ù»¡´±¤Ï¡Ê¥¯¥Þ¤Ë¡ËÈ¯Ë¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢»³¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤ä¤Õ¤¿·î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤µ¤«·Ù»¡´±¤ä¼«±ÒÂâ¤¬¥¯¥Þ¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡º´Æ£ÂÀÏº¡Ë
