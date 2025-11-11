¡ÔÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¡ÕÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Ç¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤â ¡È¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¡É¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ä
¡Ö¶á½ê¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¹¤éÉÝ¤¤¡£Ì¿¤¬¤±¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áø¶ø¤·¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï´ä¼ê¸©ºß½»¤ÎÃËÀ¡£Áø¶ø¤ò¶²¤ì¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¸½ºßÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÍÎ¤¤Ê¤É¤Ç¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¯¥Þ¤À¡£
Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²
¡Ö»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆü¤ÏÊÝ°é±à¤«¤éÄø¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë½Ð¤¿¡£Èæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦ºòÇ¯¤Î¸©Æâ¤Î»¦¿Í·ï¿ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¥¯¥Þ¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦´ä¼ê¸©ºß½»¤ÎÃËÀ¡Ë
¡¡´Ä¶¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯4¡Á9·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¤Ï2Ëü792·ï¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂ¿¥Ú¡¼¥¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï4499·ï¤Î´ä¼ê¡¢¼¡¤Ë4005·ï¤Î½©ÅÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×Êó¹ð¤ä¤½¤ÎÈï³²¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¤½¤ì°Ê³°¡É¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÂÁ´¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£Ç¯8·î¡¢Åìµþ¤ÎÀ¾Ã¼¡¦±üÂ¿Ëà¤ÇÀîÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î»Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤â»³´ÖÉô¤Ï¤¢¤ê¡¢ºë¶Ì¤ä»³Íü¤È¤Î¸©¶¤Ë¤¢¤¿¤ë±üÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ë¸Â¤é¤ºÉÑÈË¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤À¤¤¤¿¤¤Ç¯ÅÙÊÌÈ¯É½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç200·ïÁ°¸å¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢±üÂ¿Ëà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ëÅÔÆâºß½»¤ÎÃËÀ¡£
¡Ö±üÂ¿Ëà¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¥ó¥°µÒ¤Ê¤É¤Î¾è¹ß¤âÂ¿¤¤±üÂ¿Ëà±Ø¼þÊÕ¤Ç¤â½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤¿»³´ÖÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ø¶á¤¯¤Ë¤â¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»³´ÖÉô¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿ÍÎ¤¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡¦ÅÔÆâºß½»¤ÎÃËÀ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Î»ÔÌò½ê¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë»ÔÌò½ê¶á¤¯¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¤¥Î¥·¥·¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÈ¯É½¤Ç24·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ¤Ë¤â¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¤äÈï³²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢»³´ÖÉô¤«¤é¿ÍÎ¤¤ò±Û¤¨¡¢»Ô³¹ÃÏ¤äÅÔ¿´Éô¤È¤¤¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¤¤¦¤ÈÅìµþ¤Î»³´ÖÉô¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ëÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¹âÈø»³¼þÊÕ¡¢¤¢¤¤ëÌî»Ô¤ÎÉðÂ¢¸ÞÆü»Ô±Ø¡¢ÀÄÇß»Ô¼þÊÕ¤Þ¤Ç¤ÇÂ¿¤¯¡¢¤½¤³¤¬¸½¾õ¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤Î¡ÈÅì¸Â¡É¡£Ê¿ÌîÉô¤Ç¤Î½ÐË×¤Ï¸½¾õ¤Ê¤·¡£¥¯¥Þ¤ÏÀî±è¤¤¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¨¥µ¤òµá¤á¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¡¹¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê»³³Ù¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤·¤«¤·°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉÝ¤¤¤Î¤Ï¸½¾õ¤ÎÅì¸Â¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¡£¿Í¤Î¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤Ë¸Â¤é¤º¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀçÂæ¤ä»¥ËÚ¡¢¶âÂô¤Ê¤É¡¢»³´ÖÉô¤¬¶á¤¤ÅÔ»ÔÉô¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤ó¤Ê»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯¤·¡¢·Ù²ü¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¯¥Þ¤«¤éÍè¤ë¤«¡¢¤³¤Á¤é¤¬¸þ¤«¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è»ä¤¿¤Á¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤ë¡£