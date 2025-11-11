Ž¢1¿ÍÆþ²ñ¤Ç10Ëü±ß¤ÎÌÙ¤±Ž£¤Ê¤Î¤Ë¼Ú¶â250Ëü±ß¤ÇÇÑ¶È¡Ä¥¢¥×¥ê¤ÎÂæÆ¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ž¢ÄÙ¤ì¤ë·ëº§ÁêÃÌ½êŽ£¤Î¼ÂÂÖ
¢£Éû¶È¤Ç»Ï¤á¤¿·ëº§ÁêÃÌ½ê¤¬È¾Ç¯¤ÇÇÑ¶È
¶áÇ¯¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤äÉû¶È¤Ç¤Î»²Æþ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÇÑ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÉû¶È¤Ç»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ÇÇÑ¶È¤Ë»ê¤Ã¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢¡ÖÅÚÆü¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÇ¯¼ý¡¦·î¼ý¡û¡û±ß²Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë·ëº§ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¡£38ºÐ¤Î»þ¤ËÌó200Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ©ºî¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¿¤Ó¤º¡¢Æþ²ñ´õË¾¼Ô¤Ï°ì¸þ¤ËÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¸ÇÄêÈñ¤È¤·¤ÆËè·î5Ëü±ß¶á¤¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éû¶È¤Î¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Ï½Å¤¤ÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
¢£Åö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¾ÚÌÀ¡×¤ÇÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿
³«¶ÈÁ°¤ËÆþ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤ËÇ¯¼ý¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¡×¤¬Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ²ñ¤ÎÌóÂ«¤òÈ¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¾ÚÌÀ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬³«¶ÈÁ°¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÕÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
²ÃÌÁÀè¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÀ¶¿å¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢·ë¶É¤Ò¤È¤ê¤Î²ñ°÷¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢³«¶È»ñ¶â¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó250Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢È¾Ç¯Â¤é¤º¤ÇÇÑ¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Ô¾ìÄ´ºº¤ä¶È³¦ÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¡¢·Ð±Ä·Ð¸³¤Î¤Ê¤µ¤¬¶Á¤¤¤¿¡×¡Ö°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¸Ä¿Í¤Ç»Ï¤á¤ë¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡£Îø°¦ÁêÃÌ¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤òÍ×¤¹¤ë»Å»ö¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÂæÆ¬¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»Ï¤á¤ä¤¹¤¯ÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¶È¼ï
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¤Ï22·ï¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÅÝ»º·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö11·ï¤È¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö³«¶È¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÇÑ¶È¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶ÈÂÖÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÑ¶ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¶È³¦¤Î¿êÂà¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸½¾Ý¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÂæÆ¬¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤ÇÀ®º§¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºÁêÃÌ½ê¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÈÁêÃÌ½ê¤ÎÎ¾Êý¤òÊÂ¹Ô¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤ï¤º·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤Ï¶¥¹ç´Ø·¸¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º§³è¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤âºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÇÑ¶È¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢µìÍè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¸ÜµÒ¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÊÑ²½¤È¿Ê²½¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£³«¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê½é´üÈñÍÑ¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¡¢·î³Û¥³¥¹¥È¤â½½¿ôËü±ß
¼ÂºÝ¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò³«¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¤Ø¤Î²ÃÌÁÎÁ¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÄÂÎÁ¤Ê¤É¡¢³«¶È¤Ë¤«¤«¤ë½é´üÈñÍÑ¤È¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·î¡¹È¯À¸¤¹¤ë¼ç¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÃÌÁÎÁ¤Ï°Â¤¤¤È¤³¤í¤Ç50Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È200Ëü±ß¡Á300Ëü±ß¡¢Ãæ¤Ë¤Ï600ËüÄøÅÙ¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ìÅÙ²ÃÌÁ¤¹¤ë¤Èº§³è¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¡×¤¬·î2Ëü±ß¡Á5Ëü±ß¤Û¤É·ÑÂ³Åª¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ï²ñ°÷¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯Æþ²ñ¶â¡¢·î²ñÈñ¡¢À®º§Âà²ñÎÁ¤Ç¤¹¡£Æþ²ñ¶â¤Ï10Ëü±ßÁ°¸å¡¢·î²ñÈñ¤Ï2Ëü±ß¡¢À®º§Âà²ñÎÁ¤Ï20Ëü±ß¤¬Áê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ù½Ð¤ËÂÐ¤·¡¢²ñ°÷¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¼ýÆþ¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤ë¤«¤¬¡¢ÁêÃÌ½ê·Ð±Ä¤Î´Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÃËÀÆÃ²½¡×¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¡×¤Çº¹ÊÌ²½¤·¹õ»ú²½
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î³«¶È»öÎã¤«¤é¡¢±¿±Ä¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ëÍ×°ø¤È²ÝÂê¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥±¡¼¥¹¡
ÃËÀ¸þ¤±¤Îº§³è¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¤¢¤ë·ëº§ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¤ÈË¡¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Ìó300Ëü±ß¤Ç2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢ÃËÀ¸þ¤±¤ËËÜ¼ÁÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁêÃÌ½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¸µ¡¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÀìÍÑ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÃË½÷´Ö¤ÎÎø°¦´Ñ¤ä²ÝÂê¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢ÃËÀ¤ËÆÃ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç·î³ÛÌó30Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢³«¶È¤«¤éÌó1Ç¯¤Ç¹õ»ú²½¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢½¸µÒ¤Ï¾ï¤Ë²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢»þÂåÇØ·Ê¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼êË¡¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¢
ÉÛ»Ü½ÓÏÂ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÇÌó9¥«·î³èÆ°¤·¡¢·ëº§¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÊ¤È¤È¤â¤Ë½é´üÈñÍÑÌó200Ëü±ß¤ò¤«¤±¼«Âð¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¡ÖStartUp Life¡×¤ò2025Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¹õ»ú²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÉÛ»Ü¤µ¤ó¤Î»ý¤Ä¿Í»ö¿¦¤Î·Ð¸³¤È¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤¬·ëº§ÁêÃÌ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Î»ëÅÀ¤Çº§³è¤òÂª¤¨¡¢É¬Í×¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆóÅáÎ®¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤ÏÃÎ¿Í¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¸ý¥³¥ß¤äHP¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÁý¤¨¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖAI¤¬Åö¼Ò¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯Æâ¹õ»ú²½¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë»ý¤ÁÌ£¤ò¸¦¤¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÀ®²Ì¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£·î2Ëü±ß¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤âÆþ²ñ¼Ô¥¼¥í¤¬Â³¤¯
¥±¡¼¥¹£
2025Ç¯¤ËÉ×ÉØ¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò³«¶È¤·¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î½é´üÈñÍÑ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤³«¶È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÁêÃÌ½êÏ¢ÌÁ¤Ø¤ÎË¡¿Í²ÃÌÁ¤Ç¡¢Ìó200Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³«¶ÈÄ¾¸å¤ËËÜ¶È¤ÎÇä¾å¤¬µÞ¸º¡£¿·µ¬»ö¶È¤Ç¤¢¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËÜ¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë½¸Ãæ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î³èÆ°¤ÏµÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤Ë2Ëü±ß¤Û¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤ÏÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤òÍê¤ê¤ËÆþ²ñ¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë½¸µÒ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¡Ö¸«¹þ¤ß¤¬³°¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÆþ²ñ¼Ô¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£²ÃÌÁ¶â¤Î¸µ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¿ô¥«·î¸å¤Ë¤Ï³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼þ¤ê¤ËÆÈ¿È¤¬Â¿¤¤¡×¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë4¤Ä¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¶¥¹ç´Ä¶¤ÎÊ£»¨²½
¶áÇ¯¡¢¶âÍ»¶È¡¢½ÉÇñ¶È¤Ê¤É°Û¶È¼ï¤«¤é¤Î»²Æþ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óº§³è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂç½°²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¡¢²Á³Ê¡¢À®º§¤Î¼ÂÀÓ¡¢²ñ°÷¿ô¡¢²ñ°÷Â°À¡¢ÁêÃÌ°÷¤Î¼Á¡¢¸ý¥³¥ß¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼´¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Ï°ìÁØ¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¼êË¡¤Î¹âÅÙ²½
¤³¤¦¤·¤¿¶¥¹ç¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢¹¹ð¤ò½Ð¤»¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ½¸µÒ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£º¹ÊÌ²½¤òÀí¤é¤»¡¢¸ÜµÒ¤Î¿´Íý¤ä¥Ë¡¼¥º¤òºÙÊ¬²½¤·Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿åÌÌ©¤ÊÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÇÆÈ¿È¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¤Ä¤Æ¤Ç¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ç¸ÜµÒ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÎø°¦ÁêÃÌ¤Î±äÄ¹¡×¤Ç¤Ïº¹ÊÌ²½¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
£¸ÜµÒ¤Îµá¤á¤ë¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯¡¢É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö»ö¼Âº§¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
SNS¤ä¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Çº§³è¾ðÊó¤¬´ÊÃ±¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²è°ìÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö½÷À¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½¾Íè·¿¤Î»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀìÌçÀ¥¹¥¥ë
¼«Âð¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄã»ñËÜ¤Ç¤Î³«¶È¤¬²ÄÇ½¤Ê°ìÊý¡¢²ñ°÷´ÉÍý¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢À®º§¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÁêÃÌ¶ÈÌ³¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤»¤º¡¢ÀìÌçÅª¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¡ÖÍ§¿Í¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤¬¶È³¦¤ÎÉ¸½à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿®ÍêÀ¤ÈÀìÌçÀ
»öÎã¤Ç¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢º£¸å¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤È¡ÖÀìÌçÀ¡×¤Ç¤¹¡£
·ëº§¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Ê¾å¡¢¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¹¹ðÏª½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î¸ý¥³¥ß¤äÉ¾È½¤â¡¢¿®ÍêÀ¤òÂ¬¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²è°ìÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¸ÜµÒËþÂ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌÂÐ±þÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿´Íý³ØÅªÃÎ¼±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏÇ½ÎÏ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ê³ØÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¼êË¡¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¸ÜµÒ´ÉÍý¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÀ¤â½ÅÍ×ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÜµÒ¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÀìÌçÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¾Êý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¢£º§³è¶È³¦¤ÏÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë
·ëº§ÁêÃÌ½ê¶È³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶È³¦¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀ®Ä¹´ü¤«¤éÀ®½Ï´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡×¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤ÏÂ¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2000Ç¯Âå¤ÎIT¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÅªÀìÌçÀ¤Î¸þ¾å¤¬¼ç¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤Ç¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤··ëº§ÁêÃÌ½ê¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤È¡ÖÀìÌçÀ¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¤«¤Ä¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°·¤¦¾¦ºà¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤º¡¢¿®ÍêÀ¤À¤±¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¤ä°Û¶È¼ï¤Î»²Æþ¤Ë¤è¤êÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¡¢¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Ï¸þ¾å¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò¡Ö´ÊÃ±¤Ë³«¶È¤Ç¤¤ë¡×»þÂå¤Î½ªßá¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤Ë¤Ï¡¢Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤Û¤É¿Í·ïÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢Æþ²ñ¶â¤ä·î²ñÈñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¹â³Û²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Á¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¾å¤²¤ë¤Û¤É¡¢Âç½°²½¤«¤é±ó¤Î¤¯¡½¡½¤³¤ì¤¬¡¢¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤¬ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¼Ò²ñ¤Îº§³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶È³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤ëÆü¤Ï¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
平田 恵(ひらた・めぐみ)
タメニー株式会社広報
立命館大学卒業。新卒で人材派遣会社に入社し、入社後わずか7カ月で課長に昇進。その後約5年間、高校野球のリポーターなどフリーランスとして様々なメディアの現場を経験。再び人材業界の経由を経て、2016年9月にタメニー株式会社(旧株式会社パートナーエージェント)に未経験広報として入社。2019年8月に人事部マネージャーへ異動(広報も兼務)、2020年10月からグループ広報の立ち上げをひとりで行う。2023年第一子を出産し、産後8週で仕事へ復帰。結婚式や婚活のプロとして数多くのメディアへ出演中。
(タメニー株式会社広報 平田 恵)