『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず
人気コンテンツ『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、よみうりランド内で2026年2月5日にオープンすることが決定した。最新映像も公開され、チケット販売は11月21日午後6時よりスタート。入場制限に関する注意事項も発表された。
【動画】リアルなイワークやイーブイ出現！公開された『ポケパーク カントー』映像
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
1996年に発売された、ポケモンの最初のゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』の舞台は“カントー地方”。よみうりランドは、豊かな自然が残る、“関東”の多摩丘陵に位置しており、この立地とポケモン最初の地方名「カントー」からとり、『ポケパーク カントー』と名付けられた。
施設内になる全長約500mのエリア「ポケモンフォレスト」は、段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森を舞台に、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態をじっくり観察できる。
「カヤツリタウン」では、グッズ満載のポケモントレーナーズマーケットをはじめ、ポケモンセンター、フレンドリィショップ、ジム、ポケモンたちが集うグリーティング・パレード、2つのアトラクションまで。アシレーヌの噴水が歓迎してくれるエリアで、トレーナーとポケモン、みんなが夢中になれる街として展開される。
公開された映像では、ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊ぶ、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選ぶ、ジムでショーに参加する、バトルコートで熱狂するなど、『ポケパーク カントー』の楽しさを90秒ワンカットでまとめた内容になっている。
チケットは21日より販売がスタートし、「エリートトレーナーズパス」（大人＝13歳以上、1万4000円〜）・「トレーナーズパス」（大人＝13歳以上、7900円〜）の2種類用意。今回販売するのは2026年2月5日〜3月31日分のチケット（申し込み締め切りは2025年12月8日）で、『ポケパーク カントー』のチケットでよみうりランドにも入園することができる。
また、ポケモンフォレストは階段や急な上り坂がある自然豊かな森であることから、トレーナーの安全を守るために入場制限があり、5歳未満の子どもとその同行者、110段の階段を上れない人など、公式サイトの「チケット情報」に記載の入場制限項目に該当する人は、介助者の付き添いがある場合でも入場できない。 ポケモンフォレストに入場することができない人や、カヤツリタウンのみに入場したい人向けの「タウンパス」も、2026年夏ごろの入場分から販売ができるよう準備していく。
【動画】リアルなイワークやイーブイ出現！公開された『ポケパーク カントー』映像
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
施設内になる全長約500mのエリア「ポケモンフォレスト」は、段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森を舞台に、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態をじっくり観察できる。
「カヤツリタウン」では、グッズ満載のポケモントレーナーズマーケットをはじめ、ポケモンセンター、フレンドリィショップ、ジム、ポケモンたちが集うグリーティング・パレード、2つのアトラクションまで。アシレーヌの噴水が歓迎してくれるエリアで、トレーナーとポケモン、みんなが夢中になれる街として展開される。
公開された映像では、ポケモンフォレストでたくさんのポケモンと遊ぶ、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選ぶ、ジムでショーに参加する、バトルコートで熱狂するなど、『ポケパーク カントー』の楽しさを90秒ワンカットでまとめた内容になっている。
チケットは21日より販売がスタートし、「エリートトレーナーズパス」（大人＝13歳以上、1万4000円〜）・「トレーナーズパス」（大人＝13歳以上、7900円〜）の2種類用意。今回販売するのは2026年2月5日〜3月31日分のチケット（申し込み締め切りは2025年12月8日）で、『ポケパーク カントー』のチケットでよみうりランドにも入園することができる。
また、ポケモンフォレストは階段や急な上り坂がある自然豊かな森であることから、トレーナーの安全を守るために入場制限があり、5歳未満の子どもとその同行者、110段の階段を上れない人など、公式サイトの「チケット情報」に記載の入場制限項目に該当する人は、介助者の付き添いがある場合でも入場できない。 ポケモンフォレストに入場することができない人や、カヤツリタウンのみに入場したい人向けの「タウンパス」も、2026年夏ごろの入場分から販売ができるよう準備していく。